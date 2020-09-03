Бабак оставил без комментариев проект указа о пожизненной стипендии Зеленскому-старшему

Председатель парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций депутат Верховной Рады Сергей Бабак ("Слуга народа") отказался комментировать проект указа Президента Владимира Зеленского о назначении пожизненной стипендии его отцу Александру Зеленскому.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Не готов обсуждать", - написал он.

Главной причиной отказа комментировать он назвал неготовность обсуждать снятые с рассмотрения проекты.

Как сообщали Українські Новини, 2 сентября Кабмин снял с рассмотрения проект указа Зеленского о назначении пожизненной стипендии его отцу.

Сам Александр Семенович Зеленский, отец действующего Президента, заявил в интервью, что его кандидатуру на получение пожизненной государственной стипендии выдвинули не из-за родственных связей с Владимиром Зеленским, а потому что так решил коллектив.

Ранее в Офисе Президента объяснили, как отец Зеленского попал в список на пожизненную стипендию. Якобы Александр Зеленский фигурировал в списках кандидатов и раньше, но его не утверждали.

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