Бабак оставил без комментариев проект указа о пожизненной стипендии Зеленскому-старшему

Председатель парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций депутат Верховной Рады Сергей Бабак ("Слуга народа") отказался комментировать проект указа Президента Владимира Зеленского о назначении пожизненной стипендии его отцу Александру Зеленскому. Об этом он сообщил Українським Новинам. "Не готов обсуждать", - написал он. Главной причиной отказа комментировать он назвал неготовность обсуждать снятые с рассмотрения проекты. Как сообщали Українські Новини, 2 сентября Кабмин снял с рассмотрения проект указа Зеленского о назначении пожизненной стипендии его отцу. Сам Александр Семенович Зеленский, отец действующего Президента, заявил в интервью, что его кандидатуру на получение пожизненной государственной стипендии выдвинули не из-за родственных связей с Владимиром Зеленским, а потому что так решил коллектив. Ранее в Офисе Президента объяснили, как отец Зеленского попал в список на пожизненную стипендию. Якобы Александр Зеленский фигурировал в списках кандидатов и раньше, но его не утверждали.