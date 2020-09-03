Рада хочет обложить доноров крови штрафами за предоставление ложных сведений о здоровье

В то время как депутаты проголосовали за повышение штрафов за подделку автомобильных номеров, парламентарии могут принять законопроект, который предусматривает наказание для доноров крови за ложные сведения о состоянии здоровья в виде штрафа от 450 до 850 гривен.

Сегодня, 3 сентября, парламент рассмотрел законопроект № 3649, в рамках которого на доноров крови, предоставивших недостоверные или заведомо ложные данные о своем здоровье, будет накладываться штраф. Об этом сообщают Українські Новини.

Известно, что за принятие законопроекта № 3649 за основу проголосовали 244 народных избранника, при минимально необходимых 226 голосах. Также депутаты предложили внести штраф в Административный кодекс Украины.

Отмечается, что штраф будет накладываться на доноров в случаях, когда предоставление ложной информации нанесли или могли нанести вред пациентам.

Как сообщали Українські Новини, глава Минздрава Максим Степанов заявил о нехватке донорской крови, причиной которой стал карантин.

Ранее, Минздрав инициировал государственное финансирование услуг по поиску доноров для трансплантации костного мозга.

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