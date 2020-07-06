Минздрав хочет финансировать за счет госбюджета услуги по поиску донора для трансплантации костного мозга

Министерство здравоохранения инициирует финансирование за счет государственного бюджета услуг по поиску донора для трансплантации костного мозга. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам евроинтеграции Игорь Иващенко, передают Українськi Новини. "В изменениях, которые предложены Министерством здравоохранения, предусмотрено включение услуг поиска пары "донор-реципиент", а также получение гемопоэтических стволовых клеток за счет государственного финансирования", - сказал он. Также замминистра сообщил, что в пилотном проекте развития трансплантации принимают участие 12 учреждений здравоохранения, при этом Минздрав получил еще 12 заявок на присоединение к проекту. Он отметил, что на прошлой неделе во Львове уже были проведены 2 трансплантации почки и 1 трансплантация сердца. Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров утвердил тарифы для предоставления третичной медицинской помощи методом трансплантации. Также Минздрав запустит систему "перекрестного донорства" в 2020 году.