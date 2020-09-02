В то время как накануне отгремели протесты представителей туристического бизнеса, актриса и певица Оля Полякова пригласила своих коллег по шоу-бизнесу устроить завтра, 3 сентября, масштабный пикет под стенами Кабмина.

Об этом артистка заявила в видеоролике, который она опубликовала на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

Полякова отметила, что из-за отмены концертов и практически полного прекращения деятельности в связи с карантинными ограничениями находится в депрессии.

Певица добавила, что из-за карантина в тяжелых условиях оказались не только артисты, но и тысячи продюсеров, организаторов, костюмеров, гримеров и т. п., который остались без работы.

"Это хаос, это уничтожение нашего бизнеса. Это идет к тому, что мы не только останемся без работы, но и превратимся в клоунов, готовых петь под фонограмму за мешок картошки, без клипов, без шоу и без концертов", — сказала Полякова.

Певица возмущена, что в подобных условиях ограничения касаются далеко не всех артистов и привела в качестве примера певца из России, который несмотря на карантин спокойно провел концерт в Киеве.

Кроме того, Полякова назвала абсурдным решение властей запретить проведение концертов, но при этом открыть для населения общественный транспорт, в частности метро.

"Чем в метро или торговом центре безопаснее, чем на концерте, там где сидят через ряд, через сидение и в масках", — задается вопросом певица.

Полякова обратилась ко всем представителям музыкальной индустрии и шоу-бизнеса присоединиться к ней завтра, 3 сентября, под стенами Кабмина, где состоится акция протеста, на которой планируется подписать обращение к главе государства с требованием разобраться и навести порядок в вопросах организации концертов.

Как сообщали Українські Новини, представители музыкальной индустрии сформировали "Украинский музыкальный профсоюз", основной целью которого, по мнению организаторов, должно стать улучшение музыкального рынка и его интеграция.

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