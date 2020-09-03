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  • В Чехии зафиксирован максимальный с начала пандемии прирост зараженных COVID-19
03 сентября 2020, четверг, 18:51 330
Европа 2020-09-03T19:30:02+03:00
Українські Новини
В Чехии зафиксирован максимальный с начала пандемии прирост зараженных COVID-19

В Чехии зафиксирован максимальный с начала пандемии прирост зараженных COVID-19

Константин Долгий
Чехия, Эпидемия коронавируса, Коронавирус в Чехии, Пандемия коронавируса
Чехия. Фото: radio.cz
Чехия. Фото: radio.cz

В то время как в Украине установлен новый антирекорд по смертности от COVID-19, в Чехии за минувшие сутки было выявлено наибольшее за период пандемии число новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает издание Novinky, передают Українські Новини.

Вчера чешские медики заявили, что по результатам тестирования заражение коронавирусной инфекцией было выявлено у 650 человек. Это, говорится в сообщении, является новым антирекордом для Чехии с начала распространения заболевания в стране.

Причиной такого прироста новых случаев является увеличение количества тестирований среди граждан. В среду таких было сделано 11 000.

С начала пандемии в Чехии было подтверждено 26 423 случая заражения коронавирусом нового типа. На сегодня число инфицированных составляет 7 022 человека.

Распространение коронавируса нового типа началось в конце 2019 года в китайской провинции Хубэй. Через несколько месяцев заболевание было зафиксировано в десятках стран мира.

Сейчас известно о более чем 26 млн подтвержденных случаях инфицирования. Почти 18,5 млн человек смогли побороть заболевание, еще 868 тыс. - погибли.

Мировыми лидерами по числу подтвержденных случаев являются США - 6,2 млн случаев, Бразилия - 4 млн случаев, Индия - 3,8 млн случаев и Россия - 1 млн случаев.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Эквадоре заявили о первом в стране случае повторного заражения COVID-19 у человека, который ранее переболел коронавирусной инфекцией.

Кроме того, из-за начала новой волны распространения коронавируса власти Венгрии приняли решение закрыть границы для иностранцев.

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