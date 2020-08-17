Украина установила предельный объем экспорта зерна за границу

Пока с начала года Украина увеличила экспорт зерна на 16%, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства согласовало с участниками зернового рынка предельный объем экспорта пшеницы в размере 17,5 млн тонн и ржи в размере 1 тыс. тонн в 2020/2021 маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021).

Об этом говорится в сообщении министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передают Українські Новини.

"Зерновой меморандум является хорошим примером умения договариваться и принимать сбалансированные решения. По нашему общему мнению, экспорт в 17,5 млн тонн пшеницы и 1 тыс. тонн ржи на этот маркетинговый год - это тот ориентир, который сбережет нам и внутреннюю продовольственную безопасность, и экспортные возможности. Кроме того, учитывая коронакризис, в прогнозном балансе мы увеличили объем переходящих остатков на полмиллиона тонн - до 1,7 млн ​​тонн", - прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Кроме того, согласно сообщению, в зависимости от погодных условий и конечных данных по объемам производства пшеницы от Госкомстата, прогнозные балансы рынке зерна могут быть пересмотрены подписантами меморандума в 4-м квартале.

Сейчас урожай зерна ожидается на уровне 72,1 млн тонн.

Как сообщали Українськi Новини, по данным Минагрополитики, по итогам 2018/2019 маркетингового года Украина увеличила экспорт зерна и муки на 23% до 50,4 млн тонн по сравнению с прошлым маркетинговым годом.

Украинская зерновая ассоциация не ожидает дефицита зерна на внутреннем рынке. Украина потребляет ежегодно около 25-30 млн тонн зерна для внутренних потребностей, остальной урожай экспортируется за пределы Украины. Таким образом, треть урожая всегда в распоряжении внутренних потребностей страны.

В конце марта Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства согласовало с участниками зернового рынка предельный объем экспорта пшеницы в размере 20,2 млн тонн в 2019/2020 маркетинговом году (июль 2019 - июнь 2020).

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