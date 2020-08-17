подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 августа 2020, понедельник, 22:58 45
Экономика 2020-08-17T23:30:02+03:00
Українські Новини
Украина установила предельный объем экспорта зерна за границу

Украина установила предельный объем экспорта зерна за границу

Ольга Фандорина
Экспорт зерна, экспорт пшеницы, предельный объем, Лимит на экспорт

Пока с начала года Украина увеличила экспорт зерна на 16%, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства согласовало с участниками зернового рынка предельный объем экспорта пшеницы в размере 17,5 млн тонн и ржи в размере 1 тыс. тонн в 2020/2021 маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021).

Об этом говорится в сообщении министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передают Українські Новини.

"Зерновой меморандум является хорошим примером умения договариваться и принимать сбалансированные решения. По нашему общему мнению, экспорт в 17,5 млн тонн пшеницы и 1 тыс. тонн ржи на этот маркетинговый год - это тот ориентир, который сбережет нам и внутреннюю продовольственную безопасность, и экспортные возможности. Кроме того, учитывая коронакризис, в прогнозном балансе мы увеличили объем переходящих остатков на полмиллиона тонн - до 1,7 млн ​​тонн", - прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Кроме того, согласно сообщению, в зависимости от погодных условий и конечных данных по объемам производства пшеницы от Госкомстата, прогнозные балансы рынке зерна могут быть пересмотрены подписантами меморандума в 4-м квартале.

Сейчас урожай зерна ожидается на уровне 72,1 млн тонн.

Как сообщали Українськi Новини, по данным Минагрополитики, по итогам 2018/2019 маркетингового года Украина увеличила экспорт зерна и муки на 23% до 50,4 млн тонн по сравнению с прошлым маркетинговым годом.

Украинская зерновая ассоциация не ожидает дефицита зерна на внутреннем рынке. Украина потребляет ежегодно около 25-30 млн тонн зерна для внутренних потребностей, остальной урожай экспортируется за пределы Украины. Таким образом, треть урожая всегда в распоряжении внутренних потребностей страны.

В конце марта Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства согласовало с участниками зернового рынка предельный объем экспорта пшеницы в размере 20,2 млн тонн в 2019/2020 маркетинговом году (июль 2019 - июнь 2020).

Больше новостей о: Экспорт зерна экспорт пшеницы предельный объем Лимит на экспорт

В трех районах Ровенской области перестал ездить общественный транспорт из-за отнесения к "красной зоне"
Суд начнет судить тещу Притулы 20 августа
Новости
Грузия продлила ограничения на авиарейсы до 30 сентября 23:25
Знаковый ЖК премиум-класса La Manche на Подоле достроит Perfect Group 23:21 Пресс-релиз
Украина установила предельный объем экспорта зерна за границу 22:58
В Ужгороде усилили карантинные меры из-за попадания города в "оранжевую" зону 22:16
Пенсионный фонд за день направил на финансирование пенсий еще 2,1 млрд гривен 21:47 Инфографика
больше новостей
Пенсионеры могут получить десять пенсий сразу: в ПФУ рассказали, что для этого нужно 05:45 Инфографика
Будут ли работающие пенсионеры выбирать между пенсией и зарплатой 05:30
Правила для начала нового учебного года: как и при каких условиях начнут обучение в Украине 07:05
Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика
В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях 17:33
больше новостей
Пенсионеры могут получить десять пенсий сразу: в ПФУ рассказали, что для этого нужно 05:45 Инфографика
Максим Ткачук. Фото: Facebook/Макс Ткачук
НОТУ отказала в участии в детском "Евровидении" мальчику, спевшему "Смуглянку" 19:02 Документ
Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Что запрещается 10:17
В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях 17:33
больше новостей
НОТУ отказала в участии в детском "Евровидении" мальчику, спевшему "Смуглянку"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok