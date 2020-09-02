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  • Дешевый трюк. Кулеба прокомментировал заявление России о дестабилизации украинцами ситуации в Беларуси
02 сентября 2020, среда, 23:47 223
Политика 2020-09-02T23:47:01+03:00
Українські Новини
Дешевый трюк. Кулеба прокомментировал заявление России о дестабилизации украинцами ситуации в Беларуси

Дешевый трюк. Кулеба прокомментировал заявление России о дестабилизации украинцами ситуации в Беларуси

Кира Молчанова
Беларусь, Дестабилизация, Сергей Лавров, Николай Кулеба, выборы в Беларуси
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Министр иностранных Дмитрий Кулеба считает заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о дестабилизации украинскими экстремистами ситуации в Беларуси дешевым трюком.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Попытки России представить своих зеленых человечков в Беларуси как украинских экстремистов - это дешевый и проигрышный трюк", - написал Кулеба.

Он считает заявление Лаврова бредом, который не хочется комментировать.

"200 украинских экстремистов, которых Украина якобы направила в Беларусь для дестабилизации ситуации, и лагеря по подготовке экстремистов в Украине являются плодом болезненной фантазии тех, кто предоставил такие данные моему российскому коллеге Сергею Лаврову", - написал министр.

Он подчеркнул, что Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси.

"Воистину, как говорит пословица: "вор кричит - держите вора", - подытожил Кулеба.

Кроме того, он отметил, что Россия в этот момент уже направила некоторых своих "специалистов" в Беларусь и готова направить их еще больше.

Как сообщали Українськi Новини, Кулеба не видит оснований для разрыва дипломатических отношений с Беларусью.

Тем временем, в Беларуси продолжаются массовые акции протеста против результатов выборов. 30 августа в Минске проходит Марш мира и независимости.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что при смене власти в стране, его сторонников ждет "не люстрация, а резня".

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