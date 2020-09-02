Дешевый трюк. Кулеба прокомментировал заявление России о дестабилизации украинцами ситуации в Беларуси

Министр иностранных Дмитрий Кулеба считает заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о дестабилизации украинскими экстремистами ситуации в Беларуси дешевым трюком. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Попытки России представить своих зеленых человечков в Беларуси как украинских экстремистов - это дешевый и проигрышный трюк", - написал Кулеба. Он считает заявление Лаврова бредом, который не хочется комментировать. "200 украинских экстремистов, которых Украина якобы направила в Беларусь для дестабилизации ситуации, и лагеря по подготовке экстремистов в Украине являются плодом болезненной фантазии тех, кто предоставил такие данные моему российскому коллеге Сергею Лаврову", - написал министр. Он подчеркнул, что Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси. "Воистину, как говорит пословица: "вор кричит - держите вора", - подытожил Кулеба. Кроме того, он отметил, что Россия в этот момент уже направила некоторых своих "специалистов" в Беларусь и готова направить их еще больше. Как сообщали Українськi Новини, Кулеба не видит оснований для разрыва дипломатических отношений с Беларусью. Тем временем, в Беларуси продолжаются массовые акции протеста против результатов выборов. 30 августа в Минске проходит Марш мира и независимости. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что при смене власти в стране, его сторонников ждет "не люстрация, а резня".