Миллиардные комиссии и инвесторы без жилья: как "Аркада" может стать вторым "Укрбудом", – СМИ

На столичном рынке недвижимости назревает новый скандал. Из-за действий руководства банка "Аркада" 10 тыс. инвесторов могут не получить жилье, за которое уже заплатили.

Об этом идет речь в статье "Дострой или умри. Как конфликт "Аркады" и НБУ может привести к новому "Укрбуду", опубликованной интернет-изданием Экономическая правда.

Так, за последнее время "Аркада" полностью приостановила строительные работы на площадках 3 крупных жилых массивов. Количество инвесторов жилых комплексов "Патриотика", "Эврика" и "Патриотика на озерах" превышает 10 тыс. человек.

"Сам банк имеет отношение к прекращению строительства жилья не только через связанные строительные компании, но и потому является Управляющим фондов финансирования строительства. Фактически банк является контролирующим посредником между застройщиком и инвесторами", - говорится в статье.

Деятельность "Аркады" привлекла внимание Национального банка Украины (НБУ). По мнению регулятора, у "Аркады" нет эффективной системы управления рисками и банк прогнозирует нереалистичные финансовые показатели. Чтобы не допустить дальнейших нарушений НБУ ввел ряд ограничений. В том числе запретил до 2021 года привлекать новые депозиты и запретил продавать недвижимость в новых домах.

Кроме того возникли вопросы относительно законности получения разрешений на строительство.

При этом полная остановка строительства летом 2019 года не помешала банку зарабатывать на комиссии за перевод денег инвесторов на счета застройщиков: в третьем-четвертом кварталах 2019 года и в первом квартале 2020 "Аркада" суммарно заработала 155,8 млн гривен за внутрибанковские переводы. "Аркада" также получала комиссионные как управляющий Фонда финансирования строительства (ФФС). Общий размер комиссионных доходов банка "Аркада" по обслуживанию средств частных инвесторов в жилищное строительство с 2014 по 2019 годы составил 2,69 млрд гривен. Еще 41 млн гривен "Аркада" заработала в 1-м квартале 2020 года, когда строительные работы совсем не велись.

В данный момент для того, чтобы не допустить полной "заморозки" строительства и появления еще одного скандального недостроя, руководству "Аркады", в частности, председателю правления и владельцу 75% акция банка Константину Паливоде необходимо пойти на диалог с Нацбанком и киевскими властями. Однако в "Аркаде" пока искать компромиссы не хотят.