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01 августа 2020, суббота, 23:45 95
Шоу-бизнес 2020-08-02T00:45:02+03:00
Українські Новини
"Чернобыль" получил премию BAFTA как лучший мини-сериал

"Чернобыль" получил премию BAFTA как лучший мини-сериал

Валерия Драгомирова
Премия, BAFTA, Сериал Чернобыль, Мини-сериал
Постер сериала
Постер сериала "Чернобыль". Фото: Википедия

Пятисерийный мини-сериал "Чернобыль" производства телеканала HBO и британской телесети Sky о катастрофе на атомной электростанции в Украине в 1986 году, завоевал главные призы ежегодной телевизионной премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Об этом говорится в сообщении BAFTA в Twitter. 

"Чернобыль" получил высшую награду как лучший мини-сериал. Актер Джаред Харрис, сыгравший академика Валерия Легасова, получил награду в категории "Лучшая мужская роль".

Всего мини-сериал "Чернобыль" завоевал в общей сложности девять наград премии BAFTA. 

Как сообщали Українські Новини, сериал "Чернобыль" стал самым рейтинговым сериалом всех времен, значительно обогнав "Игру престолов". Всего в списке лучших сериалов всех времен - 250 картин.

Ранее сериал "Чернобыль" вызвал туристический бум в Зону отчуждения. 

В Украине премьера сериала "Чернобыль" состоялась 18 июня. 

Тем временем в Китае удаляют информацию о сериале "Чернобыль". Пользователи проводят параллели со вспышкой коронавируса. 

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