"Чернобыль" получил премию BAFTA как лучший мини-сериал

Пятисерийный мини-сериал "Чернобыль" производства телеканала HBO и британской телесети Sky о катастрофе на атомной электростанции в Украине в 1986 году, завоевал главные призы ежегодной телевизионной премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).Об этом говорится в сообщении BAFTA в Twitter. "Чернобыль" получил высшую награду как лучший мини-сериал. Актер Джаред Харрис, сыгравший академика Валерия Легасова, получил награду в категории "Лучшая мужская роль". Всего мини-сериал "Чернобыль" завоевал в общей сложности девять наград премии BAFTA. Как сообщали Українські Новини, сериал "Чернобыль" стал самым рейтинговым сериалом всех времен, значительно обогнав "Игру престолов". Всего в списке лучших сериалов всех времен - 250 картин.Ранее сериал "Чернобыль" вызвал туристический бум в Зону отчуждения. В Украине премьера сериала "Чернобыль" состоялась 18 июня. Тем временем в Китае удаляют информацию о сериале "Чернобыль". Пользователи проводят параллели со вспышкой коронавируса.