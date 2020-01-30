В Китае удаляют информацию о сериале "Чернобыль". Пользователи проводят параллели со вспышкой коронавируса

В Китае удалили страницу сериала "Чернобыль" с сервиса Douban, где пользователи проводили параллели между катастрофой на Чернобыльской АЭС и вспышкой коронавируса, из-за которого авиакомпания МАУ начала эвакуацию украинцев из страны.

Посетители сервиса Douban обратили внимание на то, что власти Китая пытались скрыть информацию об инфекции точно так же, как советские чиновники пытались не афишировать степень радиационного загрязнения после аварии в Чернобыле. Об этом сообщает ресурс Insider.

Некоторые пользователи ресурса стали называть заболевание "Чернобылем 2020". Однако, по сообщению источника, высказывания впоследствие удалили.

"Когда я впервые смотрел "Чернобыль", я специально останавливал просмотр несколько раз, потому что все это было так глупо и так грустно. Пересмотрел его сейчас, а коллеги из Уханя рассказывают мне, что сирены скорых в городе не затихают. Похоже, у нас тут свой Чернобыль", — написал один из комментаторов.

Отмечалось, защитить граждан от угрозы могла бы свободная передача информации. Они вспоминают, что в 2003 году власти прибегали к такой же тактике сокрытия масштабов вспышки атипичной пневмонии (SARS).

"В другой эпохе, другой стране все повторяется. Все скрывается", — писали пользователи.

Создатель сериала Крейг Мейзин поинтересовался у подписчиков, правдивы ли сведения об удалении страницы. Некоторые ответили утвердительно, другие сообщили, что все еще могут посмотреть информацию о сериале.

Издание The New York Times писало о недовольстве населения Уханя из-за того, что людей не проинформировали о рисках заражения. Более того, в начале декабря некоторых журналистов задерживали за распространение слухов о болезни в соцсетях.

Напомним, по последним данным, в Китае число жертв коронавируса выросло до 170 человек, выявлено 7783 случаев заражения.

Как сообщали Українські Новини, IKEA заявила, что временно закрыла все свои магазины в Китае из-за вспышки коронавируса. Также китайская компания Xiaomi приняла решение о временном закрытии всех офлайн-магазинов в стране в связи со вспышкой нового коронавируса.

Тем временем украинка, которая живет в Китае, рассказала, что на фоне вспышки инфекции в небольших китайских городах на улицах почти нет людей, а цены на продукты выросли.