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02 сентября 2020, среда, 06:15 34 Документ
Кабмин 2020-09-02T06:15:01+03:00
Українські Новини
Министр ветеранов Бессараб в июле заработал почти в 3 раза больше, чем в июне

Министр ветеранов Бессараб в июле заработал почти в 3 раза больше, чем в июне

Елена Новикова
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Сергей Бессараб. Фото: mva.gov.ua
Сергей Бессараб. Фото: mva.gov.ua

Зарплата министра по делам ветеранов Сергея Бессараба за июль составила 127,5 тыс. гривен, в то время, как в прошлом месяце он заработал 47,2 тыс. гривен. Зарплата его заместителей составила от 45 тыс. гривен до 94 тыс., государственного секретаря министерства - 55 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства по делам ветеранов на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Бессарабу в июле, составила 127 458 гривен.

Его должностной оклад составил 30 802 гривны, отпускные за июль - 16 475 гривен, отпускные за август - 32 951 гривну, денежная помощь на оздоровление - 47 230  гривен.

Фактическая сумма средств, полученная министром после удержания налогов составила 102 604 гривны.

Зарплата первого заместителя министра по делам ветеранов Александра Порхуна составила 94 427 гривен (47 197 гривен - материальная помощь на решение социально-бытовых вопросов), заместителей Алексея Ильяшенко - 47 230 гривен, Александра Терещенко - 44 966 гривен, Владимира Левчука - 94 460 гривен (47 230 гривен - материальная помощь на решение социально-бытовых вопросов), Игоря Безкаравайного - 47 230 гривен, госсекретаря Людмилы Дараган - 55 674 гривен (14 607 гривен - отпускные).

Июльская зарплата министра по делам ветеранов Сергея Бессараба и его заместителей. Ответ на запрос Українських НовинИюльская зарплата министра по делам ветеранов Сергея Бессараба и его заместителей. Ответ на запрос Українських Новин

 

Зарплата заместителя и госсекретаря министра по делам ветеранов. Ответ на запрос Українських НовинЗарплата заместителя и госсекретаря министра по делам ветеранов. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українськi Новини, после увольнения с военной службы министр по делам ветеранов Сергей Бессараб задекларировал почти 2 млн гривен.

Позже он внес в декларацию 500 тысяч гривен единоразовой денежной помощи.

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