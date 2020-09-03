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  • Это за гранью здравого смысла. Степанов раскритиковал власти Одессы за массовые празднования Дня города
03 сентября 2020, четверг, 12:05 1429
Кабмин 2020-09-03T12:30:02+03:00
Українські Новини
Это за гранью здравого смысла. Степанов раскритиковал власти Одессы за массовые празднования Дня города

Это за гранью здравого смысла. Степанов раскритиковал власти Одессы за массовые празднования Дня города

Елена Новикова
День города, Карантин, Коронавирус, карантин в Одессе, Распространение коронавируса, заражение коронавирусом, Нарушение карантина, коронавирус в Одессе
Празднование Дня города Одессы 2 сентября 2020 года. Фото: Пушкинская
Празднование Дня города Одессы 2 сентября 2020 года. Фото: Пушкинская

В то вермя, как в Одесской области всего выявили 7 813 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал массовое празднование Дня города в Одессе, которое традиционно прошло 2 сентября. Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Вчера вечером в сети опубликовали фото празднования Дня города в Одессе. Мне кажется, что то, что мы увидели, - это просто за гранью здравого смысла", - сказал он.

Степанов отметил, что на фотографиях видны нарушения карантинных ограничений.

День города Одессы 2 сентября 2020 года. Фото: ПушкинскаяДень города Одессы 2 сентября 2020 года. Фото: Пушкинская

День города в Одессе 2 сентября 2020 года. Фото: ПушкинскаяВ День города в Одессе 2 сентября 2020 года люди не соблюдали карантинные ограничения. Фото: Пушкинская

День города в Одессе 2 сентября 2020 года. Фото: ПушкинскаяДень города в Одессе 2 сентября 2020 года. Фото: Пушкинская

При этом только 1 сентября из 203 нововыявленных больных коронавирусной инфекцией в Одесской области 131 больной был жителем Одессы.

По состоянию на утро 3 сентября заполненность больниц в области составляет 66%.

"Вы же точно знаете, какая эпидситуация в Одессе. Вы же точно знаете количество заполненных коек", - обратился министр к местной власти.

Он подчеркнул, что подобные массовые мероприятия будут приводить к еще большему росту заболеваемости.

Также Степанов намерен поставить вопрос о проведении таких мероприятий перед контролирующими органами.

Как сообщали Українськi Новини, согласно решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Одесса находится в "желтой" зоне эпидемической опасности.

В "желтой" зоне требуется ношение масок или респираторов и соблюдение социальной дистанции, однако не запрещены массовые мероприятия.

Ранее в Одессе чиновник горсовета заразился коронавирусом.

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