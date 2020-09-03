Это за гранью здравого смысла. Степанов раскритиковал власти Одессы за массовые празднования Дня города

В то вермя, как в Одесской области всего выявили 7 813 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал массовое празднование Дня города в Одессе, которое традиционно прошло 2 сентября. Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Вчера вечером в сети опубликовали фото празднования Дня города в Одессе. Мне кажется, что то, что мы увидели, - это просто за гранью здравого смысла", - сказал он.

Степанов отметил, что на фотографиях видны нарушения карантинных ограничений.

День города Одессы 2 сентября 2020 года. Фото: Пушкинская

В День города в Одессе 2 сентября 2020 года люди не соблюдали карантинные ограничения. Фото: Пушкинская

День города в Одессе 2 сентября 2020 года. Фото: Пушкинская

При этом только 1 сентября из 203 нововыявленных больных коронавирусной инфекцией в Одесской области 131 больной был жителем Одессы.

По состоянию на утро 3 сентября заполненность больниц в области составляет 66%.

"Вы же точно знаете, какая эпидситуация в Одессе. Вы же точно знаете количество заполненных коек", - обратился министр к местной власти.

Он подчеркнул, что подобные массовые мероприятия будут приводить к еще большему росту заболеваемости.

Также Степанов намерен поставить вопрос о проведении таких мероприятий перед контролирующими органами.

Как сообщали Українськi Новини, согласно решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Одесса находится в "желтой" зоне эпидемической опасности.

В "желтой" зоне требуется ношение масок или респираторов и соблюдение социальной дистанции, однако не запрещены массовые мероприятия.

Ранее в Одессе чиновник горсовета заразился коронавирусом.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости