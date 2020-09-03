Минфин обжалует решение суда о взыскании с Приватбанка 10 млрд гривен в пользу компаний Суркисов

Министерство финансов намерено обжаловать решение Печерского суда о принудительном взыскании с Приватбанка почти 10 млрд гривен в пользу компаний братьев Суркисов.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

"Принятое 2 сентября решение Печерского суда под председательством судьи (Сергея) Вовка о порядке принудительного исполнения постановления об обеспечении спорного иска компаний братьев Суркисов об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации, направлено на фактическое взыскание с банка почти 10 млрд гривен (350 млн долларов) и принято с нарушением норм процессуального законодательства", - говорится в нем.

Министерство финансов не согласно с постановлением Печерского суда об удовлетворении иска о взыскании с банка 350 млн долларов в пользу компаний братьев Суркисов и будет продолжать защищать интересы государства и банка.

Следующим шагом является подготовка апелляционной жалобы на вышеуказанное решение.

Как сообщали Українські Новини, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск офшорных компаний братьев Григория и Игоря Суркисов о взыскании с Приватбанка 350 млн долларов.

10 августа Приватбанк обратился в Печерский райсуд Киева с заявлением об отводе судьи Вовка от рассмотрения дела офшорных компаний Суркисов.

В апреле Апелляционный суд поддержал взыскание $259 млн с Приватбанка в пользу Суркисов.

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