Апелляционный суд поддержал взыскание $259 млн с Приватбанка в пользу Суркисов

Киевский апелляционный суд оставил в силе постановление судьи Вячеслава Пидпалого Печерского райсуда по взысканию с национализированного Приватбанка 259 млн долларов (около 7 млрд гривен) в пользу шести компаний, связанных с братьями Суркисами.

Об этом сообщил юрист Андрей Пожидаев, передают Українські Новини.

Речь идет о компаниях Сamerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments.

Кассация невозможна, поскольку это была апелляционная жалоба.

В связи с этим Приватбанк будет пытаться найти правовые методы для того, чтобы не выплачивать Суркисам эти средства.

Отметим, Большая Палата Верховного Суда назначила к рассмотрению дело по иску семьи Суркисов к Национальному банку на 10:30 27 апреля. Члены семьи Суркисов пытаются доказать в суде, что не являются лицами, связанными с экс-собственниками Приватбанка.

Также они хотят отменить процедуру bail-in. В рамках этой процедуры деньги на их счетах в Приватбанке были взысканы в пользу государства.

В декабре 2016 года Кабмин по предложению НБУ и акционеров Приватбанка принял решение о национализации финучреждения.

Государство в лице Минфина получило 100% в капитале Приватбанка.

Как сообщали Українські Новини, против двух чиновников Приватбанка подают иск за клевету на Суркисов.

Тем временем, в карантин Приватбанк выплатил членам набсовета полумиллионные гонорары.