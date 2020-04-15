подписаться на рассылку
26.95 27.4
29.3 29.95
˟
15 апреля 2020, среда, 16:18 2410
Судебная власть 2020-04-15T16:31:08+03:00
Українські Новини
Апелляционный суд поддержал взыскание $259 млн с Приватбанка в пользу Суркисов

Апелляционный суд поддержал взыскание $259 млн с Приватбанка в пользу Суркисов

Ярина Вацяк
Приватбанк, Киевский Апелляционный суд, Братья Суркисы
Приватбанк
Приватбанк

Киевский апелляционный суд оставил в силе постановление судьи Вячеслава Пидпалого Печерского райсуда по взысканию с национализированного Приватбанка 259 млн долларов (около 7 млрд гривен) в пользу шести компаний, связанных с братьями Суркисами.

Об этом сообщил юрист Андрей Пожидаев, передают Українські Новини.

Речь идет о компаниях Сamerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments.

Кассация невозможна, поскольку это была апелляционная жалоба.

В связи с этим Приватбанк будет пытаться найти правовые методы для того, чтобы не выплачивать Суркисам эти средства.

Отметим, Большая Палата Верховного Суда назначила к рассмотрению дело по иску семьи Суркисов к Национальному банку на 10:30 27 апреля. Члены семьи Суркисов пытаются доказать в суде, что не являются лицами, связанными с экс-собственниками Приватбанка.

Также они хотят отменить процедуру bail-in. В рамках этой процедуры деньги на их счетах в Приватбанке были взысканы в пользу государства.

В декабре 2016 года Кабмин по предложению НБУ и акционеров Приватбанка принял решение о национализации финучреждения.

Государство в лице Минфина получило 100% в капитале Приватбанка.

Как сообщали Українські Новини, против двух чиновников Приватбанка подают иск за клевету на Суркисов.

Тем временем, в карантин Приватбанк выплатил членам набсовета полумиллионные гонорары.

Больше новостей о: Приватбанк Киевский Апелляционный суд Братья Суркисы

В Киево-Печерской Лавре новые случаи коронавируса. В зданиях провели усиленную дезинфекцию
В Киеве уже 612 больных коронавирусом
Новости
До официального объявления о коронавирусе в Китае уже было 3 тысячи заболевших, – СМИ 16:56
В Минобразования подтвердили планы закончить учебный год до 1 июля для всех, кроме выпускников 16:41
ПФ увеличил показатель средней зарплаты для расчета пенсий на 77 гривен 16:36 Инфографика
Кабмин разрешил спортсменам национальных сборных проводить тренировки 16:32
США фиксируют новые антирекорды смертности от коронавируса 16:29
больше новостей
Сильный снег, порывы ветра и дожди: синоптики дали "зимний" прогноз на 14 апреля 21:00
Субсидию потеряют около 20% получателей: кто лишится льгот 06:20
В АТБ рассказали, как будут работать магазины на Пасху 17:12
На этой неделе пенсионеры могут получить "коронавирусные" выплаты 05:31
Доктор Комаровский рассказал, как долго коронавирус может жить в организме человека 06:15
больше новостей
Генерал-майора СБУ Шайтанова задержали за работу на ФСБ РФ и заказ убийства Осмаева 14:49
Нефедов выбил себе и своим замам надбавку в 600% оклада, несмотря на дикие недоборы таможни 07:31 Документ
Похороны лаврского архимандрита Нектария Фото: Главком
Архимандрита Киево-Печерской Лавры хоронили в полиэтилене, а присутствующие были в скафандрах 19:57
Аваков хочет купить 200 кроссоверов 11:37
ГБР начало расследовать дело против Штанько, который тайно записывал брата Ермака 13:07
больше новостей
Из-за карантина бизнес ожидает падения продаж и производства, - НБУ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok