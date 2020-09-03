Дощі і до +36 градусів спеки: синоптик дала прогноз погоди на 3 вересня

У четвер, 3 вересня, в Україні погода буде переважно теплою, а місцями буде все ще аномально спекотно.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко в Facebook.

За її словами, в Україні 3 вересня на сході, півдні і в більшості центральних областей утримається спека - температура повітря складе +30 ... +36 градусів.

На півночі України буде вже не так жарко - +26 ... +29 градусів. Правда, на Сумщині ще припікатиме. А на заході синоптики прогнозують явно свіжу погоду з температурою +20 ... +26 градусів. У той же час вранці буде прохолодно.

Дощі місцями пройдуть в західних областях, а ввечері волога дійде до Житомирщини та Вінницькій області. На решті території - сухо і сонячно.

У Києві в четвер опади малоймовірні. Однак, спека трохи осяде, і столицю очікують максимально +27 ... +28 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали свіжий прогноз погоди на осінь – в середині вересня очікуються заморозки, а бабине літо буде пізнім.

Крім того, метеорологи поділилися довгостроковим прогнозом погоди, застерігаючи, що кліматичні несподіванки будуть частішати.

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