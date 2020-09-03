підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
3.09.20 10:00 Пресс-конференция: "Проблемы в украинской киноиндустрии"

03 вересня 2020, четвер, 05:00 6
Lifestyle 2020-09-03T09:15:03+03:00
Українські Новини
Три знака зодіаку зможуть позбутися від усіх тривог, - астролог

Три знака зодіаку зможуть позбутися від усіх тривог, - астролог

Елена Новикова
Гороскоп, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні. Фото: pixabay
Гороскоп на сьогодні. Фото: pixabay

Після того, як за гороскопом на середу для Овнів, Близнюків і Стрільців астрологи прогнозували вдалий день , за гороскопом на сьогодні, 3 вересня, Левам, Терезам і Рибам зірки кажуть, що вдасться позбутися від усіх тривог. Про астрологічний прогноз для представників цих знаків зодіаку на 3 вересня, розкажуть Українські Новини.

Лев

У четвер Левам можуть надходити цікаві пропозиції з боку керівництва. Не виключено також і отримання грошової винагороди за виконану роботу. Зірки радять в цей день діяти активно, тоді вийде втілити в життя найсміливіші ідеї. У другій половині дня можна зайнятися зміною іміджу, зробити покупки, про які давно мріяли.

Терези

У Терезів буде сприятливий день для багатьох справ, в цей період вони відчують заряд енергії. Також успішна реалізація раніше задуманих планів порадує, однак не слід забувати про почуття міри і не присвячувати весь день тільки роботі. В особистому житті представників цього знака можуть очікувати позитивні зміни. Деяких представників цього знака зодіаку очікують знайомства з приємними людьми.

Риби

У четвер Рибам захочеться провести час в незвичній обстановці. Не виключено, що деякі представники цього знака зодіаку зважаться на зміну роду діяльності, будуть планувати нові самостійні проєкти. В цей період є всі шанси досягти успіху в справах. Напір і рішучість стануть ключовими факторами, які дозволять вдало скористатися представленими в цей день можливостями і не упустити свого.

Як повідомляли Українські Новини, Павло Глоба розповів,  що перший місяць осені принесе всім закам зодіаку .

Також астролог прогнозує, що  чотири знака зодіаку забудуть про труднощі і проблеми  у вересні.

Більше новин про: Гороскоп Гороскоп на кожний день Гороскоп на сьогодні

В Україні новий "коронавірусний" антирекорд: за добу померли 54 людини
Зміни до Виборчого та Кримінального кодексів. Чим займеться Рада в четвер
Новини
МОЗ за керівництва Степанова значно більш готове до епідемії, ніж це було навесні, - експерт 09:38
В Україні новий "коронавірусний" антирекорд: за добу померли 54 людини 09:20 Інфографіка
Зміни до Виборчого та Кримінального кодексів. Чим займеться Рада в четвер 09:13
Увечері біля офісу "Свободи" сталися сутички: троє поліцейських постраждали 08:54
Експерти очікують значного підвищення цін на нерухомість, - Володимир Зубик 08:45
більше новин
ДБР знайшло кримінал на Вавриша, — ЗМІ 10:15
Петиція про звільнення Артема Ситника набрала вже більше п’яти тисяч голосів 10:25
Комісія Мін'юсту підтвердила дотримання процедур в експертизах у справі Шеремета, - МВС 10:39
Світлана Дьоміна: у спільноти арбітражних керуючих великі проблеми 18:18 Думка
Національна музична премія "Українська пісня року" - спільний проєкт Михайла Поплавського та Олега Винника відбудеться 28 листопада 09:28
більше новин
Національна музична премія "Українська пісня року" - спільний проєкт Михайла Поплавського та Олега Винника відбудеться 28 листопада 09:28
4.09.20 12:00 Прес-конференція: "Презентація програмного продукту - калькулятор моделювання результатів місцевих виборів 2020 року" 16:01
Світлана Дьоміна: у спільноти арбітражних керуючих великі проблеми 18:18 Думка
НБУ відзвітував про фінрезультати за 1-е півріччя 11:02
3.09.20 10:00 Прес-конференція: "Проблеми в українській кіноіндустрії" 16:39
більше новин
Україна на карантині 176 днів: які обмеження діють
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok