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02 сентября 2020, среда, 05:00 38
Lifestyle 2020-09-02T05:00:01+03:00
Українські Новини
Звезды будут на стороне трех знаков зодиака сегодня, — астролог

Звезды будут на стороне трех знаков зодиака сегодня, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay
Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay

В то время, как в первый день осени Тельцы, Девы и Козероги сталкивались с трудностями в делах, сегодня Овнов, Близнецов и Стрельцов ждет удачный день. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в среду, 2 сентября, расскажут Українські Новини.

Овен

Овнов ожидает отличный день. Звезды уверяют, что удача сама будет идти в руки представителей этого знака. В среду не стоит бояться решительных действий, если надумали получить желаемое, ведь в этот день у Овнов ни с чем не возникнет особых проблем. Также смело  налаживайте отношения с близкими и второй половинкой. Ищите точки соприкосновения и решайте сложные вопросы вместе.

Близнецы

Близнецы могут действовать решительно с самого утра, не откладывая ничего на потом. Удача будет на стороне представителей этого знака весь день. Они почувствуютприлив сил и смогут самостоятельно разобраться со всеми текущими вопросами. Также в среду можно пойти на некоторый риск в делах, но при условии, что будете уверены в положительном исходе дела. Однако от сомнительных знакомств лучше отказаться.

Стрелец

Стрельцам в этот день удастся выбрать верный путь и двигаться в нужном направлении, ведь удача будет на их стороне и в полной мере вознаградит представителей знака за трудолюбие. Многое из того, что задумали, можно будет успешно реализовать в жизнь. Также возможны интересные знакомства. Если хотите познакомиться с влиятельным человеком, то звезды советуют делать это именно в среду.

Как сообщали Українські Новини, Павел Глоба рассазал, что первый месяц осени принесет всем закам зодиака.

Также астролог прогнозирует, что четыре знака зодиака забудут о трудностях и проблемах в сентябре.

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