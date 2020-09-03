Зерновая ассоциация снизила прогноз урожая зерновых и масличных культур на 1,1%

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) в сентябрьском отчете снизила прогноз урожая зерновых и масличных культур на 1,1%, или на 1,1 млн тонн, до 95,6 млн тонн в 2020/2021 маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021) по сравнению с августовским прогнозом, в то время, как Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства снизило прогноз урожая зерновых культур до 68 млн тонн в 2020 году.

Об этом говорится в сообщении УЗА, передают Українськi Новини.

"Украинская зерновая ассоциация в своем сентябрьском отчете снизила прогноз валового сбора урожая зерновых и масличных культур в 2020/2021 м.г. с 96,7 до 95,6 млн тонн", - сказано в нем.

При этом прогноз экспорта данных культур снизился на 3,6% до 56,3 млн тонн (в августе прогнозировалось 58,2 млн тонн).

Отмечается, что после снижения прогноза урожая - его показатель может быть вторым после прошлогоднего рекорда - 98 млн тонн.

УЗА подчеркнула, что собранный на данный момент урожай ранних зерновых свидетельствует о правильности ее прогнозов - по данным УЗА, аграрии собрали 26,6 млн тонн пшеницы (прогноз был на уровне 26,8 млн тонн) и 8,3 млн тонн ячменя (прогноз 8,2 млн тонн).

По оценкам ассоциации, экспорт пшеницы в этом году составит 17,5 млн тонн, а ячменя может достичь 4,5 млн тонн.

Однако отечественные аграрии столкнулись не только с капризами природы и коронавирусным кризисом, они также потеряли часть урожая.

УЗА снизила прогноз урожая кукурузы с 36,4 млн тонн до 35,3 млн тонн из-за неблагоприятных засушливых погодных условий в южных и частично в центральных регионах Украины.

Эксперты считают, что аграрии не будут собирать кукурузу на зерно с площади 205 тыс га, что составляет 3,8% от общей площади посевов кукурузы.

При этом в других регионах, которые являются основными производителями кукурузы, ситуация с урожаем удовлетворительная и хорошая, и они не испытывают критических потерь.

Как сообщали Українськi Новини, в июле УЗА повысила прогноз урожая зерновых и масличных культур на 3%, или на 2,9 млн тонн, до 100 млн тонн в 2020/2021.

Украинская зерновая ассоциация прогнозирует производство зерновых и масличных культур на уровне 113 млн тонн к 2026 году.

Также Украинская зерновая ассоциация не ожидает дефицита зерна на внутреннем рынке.

Ранее в Укргидрометцентре объяснили, как повышенная влажность воздуха и почвы повлияет на урожай зерновых.

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