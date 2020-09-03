подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Зерновая ассоциация снизила прогноз урожая зерновых и масличных культур на 1,1%
03 сентября 2020, четверг, 06:25 214
Экономика 2020-09-03T06:25:01+03:00
Українські Новини
Зерновая ассоциация снизила прогноз урожая зерновых и масличных культур на 1,1%

Зерновая ассоциация снизила прогноз урожая зерновых и масличных культур на 1,1%

Елена Новикова
Зерно, Украинская зерновая ассоциация, Масличные культуры, Зерновые кульутры, УЗА
Уборка зерна
Уборка зерна

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) в сентябрьском отчете снизила прогноз урожая зерновых и масличных культур на 1,1%, или на 1,1 млн тонн, до 95,6 млн тонн в 2020/2021 маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021) по сравнению с августовским прогнозом, в то время, как Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства снизило прогноз урожая зерновых культур до 68 млн тонн в 2020 году.

Об этом говорится в сообщении УЗА, передают Українськi Новини.

"Украинская зерновая ассоциация в своем сентябрьском отчете снизила прогноз валового сбора урожая зерновых и масличных культур в 2020/2021 м.г. с 96,7 до 95,6 млн тонн", - сказано в нем.

При этом прогноз экспорта данных культур снизился на 3,6% до 56,3 млн тонн (в августе прогнозировалось 58,2 млн тонн).

Отмечается, что после снижения прогноза урожая - его показатель может быть вторым после прошлогоднего рекорда - 98 млн тонн.

УЗА подчеркнула, что собранный на данный момент урожай ранних зерновых свидетельствует о правильности ее прогнозов - по данным УЗА, аграрии собрали 26,6 млн тонн пшеницы (прогноз был на уровне 26,8 млн тонн) и 8,3 млн тонн ячменя (прогноз 8,2 млн тонн).

По оценкам ассоциации, экспорт пшеницы в этом году составит 17,5 млн тонн, а ячменя может достичь 4,5 млн тонн.

Однако отечественные аграрии столкнулись не только с капризами природы и коронавирусным кризисом, они также потеряли часть урожая.

УЗА снизила прогноз урожая кукурузы с 36,4 млн тонн до 35,3 млн тонн из-за неблагоприятных засушливых погодных условий в южных и частично в центральных регионах Украины.

Эксперты считают, что аграрии не будут собирать кукурузу на зерно с площади 205 тыс га, что составляет 3,8% от общей площади посевов кукурузы.

При этом в других регионах, которые являются основными производителями кукурузы, ситуация с урожаем удовлетворительная и хорошая, и они не испытывают критических потерь.

Как сообщали Українськi Новини, в июле УЗА повысила прогноз урожая зерновых и масличных культур на 3%, или на 2,9 млн тонн, до 100 млн тонн в 2020/2021.

Украинская зерновая ассоциация прогнозирует производство зерновых и масличных культур на уровне 113 млн тонн к 2026 году.

Также Украинская зерновая ассоциация не ожидает дефицита зерна на внутреннем рынке

Ранее в Укргидрометцентре объяснили, как повышенная влажность воздуха и почвы повлияет на урожай зерновых

Больше новостей о: Зерно Украинская зерновая ассоциация Масличные культуры Зерновые кульутры УЗА

Украинская зерновая ассоциация призывает Гройсмана...
Украина побила рекорд по сбору урожая зерна в 2019...
В Харьковской области СБУ раскрыла хищение государ...
"Укрлендфарминг" Бахматюка повысил прогноз урожайн...
Рада запретила продажу объектов большой приватизации до конца карантина
ПФУ начал финансировать пенсии за сентябрь: какую сумму направили на выплаты
Новости
Зе поругался с Лерусом, полиция угрожает пистолетом за отсутствие маски, жара не ослабнет 07:00 Новости дня
Украинцам нужно скорее сдать монеты номиналом 25 копеек: куда обращаться 06:38 Список
Зерновая ассоциация снизила прогноз урожая зерновых и масличных культур на 1,1% 06:25
Украина увеличила импорт даже тех фруктов, которые выращивает сама. Почему к нам везут импортные арбузы 06:15 Инфографика
Пенсия для участников боевых действий. На какие выплаты могут рассчитывать ветераны АТО / ООС 06:00
больше новостей
Подумал, что это последняя поездка в жизни. Зеленский прокомментировал посадку в полтавском аэропорту 20:16
Пенсионер. Фото: pixabay.com
Требования к стажу для выхода на пенсию будут меняться ежегодно. График на ближайшие 7 лет 05:30
Когда ждать роста курса доллара. Аналитик дал прогноз на начало осени 05:30
Получить стаж для пенсии можно не работая: в ПФУ разъяснили, как накопить недостающие годы 05:30 Инфографика
Рада отказалась реорганизовать райадминистрации в связи с созданием 136 укрупненных районов 11:41
больше новостей
Красили пеньки и клали асфальт: как на Харьковщине к приезду Зеленского марафет наводили 16:04
Загрязнение воздуха в Киеве превысило норму: в каких районах дышится тяжелее всего 21:07
В Раду поступило письмо Фокина о проведении выборов на оккупированных территориях Донбасса, - Разумков 09:00
Полицейский направил пистолет на женщин с детьми. Скриншот видео
В Сумской области полицейский направил пистолет на женщин с детьми из-за посещения магазина без масок 15:30
Лерос назвал Зеленского "ларечным решалой" 19:00
больше новостей
Пожар в Харьковской области полностью уничтожил одно село
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok