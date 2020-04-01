Дефицита зерна в Украине не будет, - эксперты

Украинская зерновая ассоциация не ожидает дефицита зерна на внутреннем рынке.

Об этом Українським Новинам в блиц-интервью сообщила пресс-служба УЗА.

"УЗА убеждена, что никаких предпосылок для дефицита зерна на внутреннем рынке нет, более того на внутреннем рынке остается более чем достаточно зерна", - сказали в ассоциации.

Ассоциация отметила, что Украина потребляет ежегодно около 25-30 млн тонн зерна для внутренних потребностей, остальной урожай экспортируется за пределы Украины. Таким образом, треть урожая всегда в распоряжении внутренних потребностей страны.

По оценкам аналитиков УЗА, Украина соберет более 94 млн тонн зерновых и масличных культур, что соответствует тенденции последних 3 лет - сбора урожая более 90 млн тонн.

УЗА прогнозирует, что до конца 2019/2020 маркетингового сезона (июль 2019 - июнь 2020) экспорт зерновых и масличных культур может достичь отметки 60 млн тонн, что обусловлено рекордным урожаем этого маркетингового года.

Также ассоциация не ожидает значительных ценовых колебаний и считает, что цены будут соответствовать сезонному тренду.

Как сообщали Українськi Новини, мукомолы ожидаеют роста цен на хлеб на 15% из-за повышенного экспорта пшеницы.