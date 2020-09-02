Из-за аномальной жары и засухи урожай зерновых будет меньше, чем прогнозировало Минэкономики

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства снизило прогноз урожая зерновых культур с 70 млн тонн до 68 млн тонн в 2020 году, в то время, как ранее Укргидрометцентр прогнозировал, что повышенная влажность воздуха и почвы негатитивно повлияет на урожай зерновых.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий на своей странице в соцсети Facebook, передают Українськi Новини.

"На данный момент, ожидаем валовой сбор кукурузы 33 млн тонн и 68 млн тонн зерновых в целом", - написал он.

Снижение прогноза связано с аномально высокими температурами воздуха и засухой, в результате чего существенно снижается урожайность кукурузы.

При этом ожидается урожай подсолнечника на уровне 14 млн тонн.

Как сообщали Українськi Новини, в августе Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства снизило прогноз урожая зерновых культур с 72,1 млн тонн до около 70 млн тонн в 2020 году.

В мае Петрашко заявил, что реалистичный прогноз предусматривает урожай зерновых культур на уровне 65-68 млн тонн в 2020 году, что на 9,5-13,4% меньше 2019 года.

Сельскохозяйственные предприятия по итогам 2019 года собрали 75,1 млн тонн зерновых культур, что на 7%, или на 5 млн тонн больше, чем в 2018 году.

Тем временем, Украинская зерновая ассоциация не ожидает дефицита зерна на внутреннем рынке. Украина потребляет ежегодно около 25-30 млн тонн зерна для внутренних потребностей, остальной урожай экспортируется за пределы Украины. Таким образом, треть урожая всегда в распоряжении внутренних потребностей страны.

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