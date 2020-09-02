подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Из-за аномальной жары и засухи урожай зерновых будет меньше, чем прогнозировало Минэкономики
02 сентября 2020, среда, 12:25 174
Экономика 2020-09-02T12:30:01+03:00
Українські Новини
Из-за аномальной жары и засухи урожай зерновых будет меньше, чем прогнозировало Минэкономики

Из-за аномальной жары и засухи урожай зерновых будет меньше, чем прогнозировало Минэкономики

Надежда Комендантова
Урожай, Минэкономики, прогноз урожая, урожай зерновых
Пшеница.
Пшеница.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства снизило прогноз урожая зерновых культур с 70 млн тонн до 68 млн тонн в 2020 году, в то время, как ранее Укргидрометцентр прогнозировал, что повышенная влажность воздуха и почвы негатитивно повлияет на урожай зерновых.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий на своей странице в соцсети Facebook, передают Українськi Новини.

"На данный момент, ожидаем валовой сбор кукурузы 33 млн тонн и 68 млн тонн зерновых в целом", - написал он.

Снижение прогноза связано с аномально высокими температурами воздуха и засухой, в результате чего существенно снижается урожайность кукурузы.

При этом ожидается урожай подсолнечника на уровне 14 млн тонн.

Как сообщали Українськi Новини, в августе Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства снизило прогноз урожая зерновых культур с 72,1 млн тонн до около 70 млн тонн в 2020 году.

В мае Петрашко заявил, что реалистичный прогноз предусматривает урожай зерновых культур на уровне 65-68 млн тонн в 2020 году, что на 9,5-13,4% меньше 2019 года.

Сельскохозяйственные предприятия по итогам 2019 года собрали 75,1 млн тонн зерновых культур, что на 7%, или на 5 млн тонн больше, чем в 2018 году.

Тем временем, Украинская зерновая ассоциация не ожидает дефицита зерна на внутреннем рынке. Украина потребляет ежегодно около 25-30 млн тонн зерна для внутренних потребностей, остальной урожай экспортируется за пределы Украины. Таким образом, треть урожая всегда в распоряжении внутренних потребностей страны.

Больше новостей о: Урожай Минэкономики прогноз урожая урожай зерновых

Несмотря на богатый урожай, в Украине продолжают р...
Министр экономики заработал в июле на 100 тыс. гри...
Международный совет по зерну снизил прогноз урожая...
Как повышенная влажность воздуха и почвы повлияет ...
Министр культуры Ткаченко за июль заработал почти в 2 раза больше, чем президент Зеленский
В Украине новые "коронавирусные" антирекорды: 2495 новых случаев и 51 смерть за сутки
Новости
В Киеве избили исключенного из "Слуги народа" депутата Полякова 12:46
Кучеренко имеет больше шансов пройти во второй тур выборов с Кличко, - эксперт 12:43
В Киеве количество заболевших коронавирусом увеличилось на рекордные 332 человека 12:30
Из-за аномальной жары и засухи урожай зерновых будет меньше, чем прогнозировало Минэкономики 12:25
Школа и COVID-19: инфекционист объяснил, почему ученикам и их родителям не стоит переживать 12:17
больше новостей
С 1 сентября в Украине повысятся пенсии. У кого и на сколько вырастут выплаты 06:00 Инфографика
Подумал, что это последняя поездка в жизни. Зеленский прокомментировал посадку в полтавском аэропорту 20:16
Когда ждать роста курса доллара. Аналитик дал прогноз на начало осени 05:30
С сентября зарплаты учителей вырастут. Кому и на сколько повысят оклад 05:45
Пенсионер. Фото: pixabay.com
Требования к стажу для выхода на пенсию будут меняться ежегодно. График на ближайшие 7 лет 05:30
больше новостей
"Слуга народа" огласила всех кандидатов в мэры городов Украины: в списках комики, врачи и банкиры 16:58
Загрязнение воздуха в Киеве превысило норму: в каких районах дышится тяжелее всего 21:07
В Раду поступило письмо Фокина о проведении выборов на оккупированных территориях Донбасса, - Разумков 09:00
С 1 сентября в Украине повысятся пенсии. У кого и на сколько вырастут выплаты 06:00 Инфографика
Подумал, что это последняя поездка в жизни. Зеленский прокомментировал посадку в полтавском аэропорту 20:16
больше новостей
За 8 месяцев госбюджет недополучил почти 20 млрд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok