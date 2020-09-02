ТКГ согласовала еще 4 участка разведения сил и средств на Донбассе

Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента

Первый визит Зеленского-президента на Донбасс. Фото: пресс-служба Президента

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) согласовала еще 4 участка разведения сил и средств на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в среду состоялось очередное заседание ТКГ в формате видеоконференции.

"В ТКГ были принципиально согласованы четыре следующих участка разведения сил и средств; поставлена ​​задача группе по безопасности разработать детальный план и финализировать проект дополнения к Рамочному решению Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года", - сказано в нем.

Также ТКГ согласовала рамочное решение о противоминной деятельности, которое станет основой для проведения в будущем работ по гуманитарному разминированию.

В рабочей группе по вопросам безопасности председатель Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Яшар Халит Чевик отметил, что стороны конфликта придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Также наблюдатели СММ ОБСЕ не зафиксировали жертв среди мирного населения с начала объявления режима прекращения огня.

На заседании были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования.

Стороны переговоров согласились с необходимостью продолжения соблюдения режима тишины.

Также указывается, что в рамках рабочей группы по гуманитарным вопросам украинская сторона выполнила все необходимые процедуры, предоставив ОБСЕ информацию об удерживаемых лицах, которых запрашивает другая сторона в рамках взаимного освобождения.

При этом отмечается, что Украина уже более месяца ожидает информацию о состоянии и местонахождении запрашиваемых лиц, находящихся на временно оккупированных территориях.

В рамках группы по политическим вопросам стороны обсудили возможности разблокирования процесса переговоров.

Представители России в ТКГ настаивают на внесении изменений в постановление Верховной Рады № 795 от 15 июля о назначении местных выборов.

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук напомнил, что он направил в Верховную Раду письмо о возможности рассмотреть соответствие упомянутого постановления "минским договоренностям" и сейчас ожидает ответа от украинского парламента.

Однако российская сторона продолжает откладывать большинство вопросов повестки дня и переносит их рассмотрение.

Кравчук призвал участников консультаций не привязывать реализацию достигнутых на предыдущем заседании ТКГ договоренностей по участкам разминирования и участкам разведения сил и средств к рассмотрению Радой его обращения о соответствии постановления о назначении местных выборов положениям "минских договоренностей".

По его словам, рассмотрение соответствующего вопроса украинским парламентом предусматривает ряд процедур, выполнение которых требует времени.

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы запланировано на 16 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявляет, что отдельные комментарии бывшего премьер-министра и первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Витольда Фокина об общей амнистии и особом статусе для Донбасса не отражают официальную позицию украинской делегации в ТКГ.

18 августа Зеленский назначил Фокина первым замом Кравчука в ТКГ. А 30 июля Зеленский назначил главой украинской делегации в ТКГ Кравчука вместо Кучмы.

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