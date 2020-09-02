В Киеве эвакуировали посетителей БЦ "Парковый", где находится офис "Слуги народа"

В Киеве, где горит одна из башен Taryan Towers, вечером пришлось эвакуировать посетителей БЦ "Парковый" где находится офис "Слуги Народа" после сообщения о минировании.

Об этом рассказал депутат партии "Слуга Народа" Александр Качура в своем telegram.

"БЦ "Парковый" где находится офис "Слуги Народа" заминировали. Надеюсь, шутники", — написал он.

Однако позже Качура сообщил, что во время проверки ничего не нашли.

"Сейчас в партийном офисе проходит конференция по судебной реформе. Уже вернулись к работе", — написал он.

При этом издание "Укринформ" сообщило о пожаре в здании.

По из информации, во время выступления председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрея Костина сообщили об обнаружении возгорания в помещении.

"Хочу сделать объявление для наших европейских коллег. Только что поступило сообщение о пожарной опасности. К сожалению, мы вынуждены как минимум на несколько минут покинуть помещение", — объявил ведущий.

Похожее объявление было по системе оповещения. Посетителей попросили покинуть помещение.

Как сообщали Українські Новини, сегодня, 2 сентября, в Харьковской области лесной пожар перекинулся на село.

Кроме того, Президент Владимир Зеленский собрал совещание по пожарам, возникшим сегодня в Харьковской и Луганской областях, с представителями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и силовиками.

Ранее сообщалось о том, что 17 августа в Киеве загорелась многоэтажка в Дарницком районе. Из окон валил черный дым.

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