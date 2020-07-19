Цены на дыни и арбузы обвалились: почем продают бахчевые на рынке

В то время, как цены на картофель за прошедшую неделю снизилась, а морковь, наоборот, подорожала, цены на сезонные ягоды в Украине снизились за неделю минимум на 20%. На текущей неделе из-за увеличения предложения бахчевых культур на рынках Украины существенно подешевели арбузы и дыни. Об этом сообщает East-Fruit. Так, на украинском рынке в начале недели зафиксировали снижение цен на арбузы сразу до 2,19 грн\/кг, так как предложение продукции существенно превышало устойчивый спрос. Однако к концу нынешней недели ценники на арбузы в Украине дошли до отметки в 5,48 грн\/кг, но это, все равно, практически на 20% ниже, чем в конце предыдущего периода. Как отметили эксперты проекта East-Fruit, максимальный обвал цен за последнюю неделю был зафиксирован на дыни. Так, средние цены на эту ягоду снизились до 10,14 грн\/кг. Как сообщали Українськi Новини, стоимость арбузов на рынке начала резко снижаться, но ягода была дороже, чем в середине июля 2019 года. Также в июле цены на черешню скакнули вдвое, а на лук слегка снизились. А цены на помидоры на Юге страны снизились до минимального уровня в 2020 году и уже ниже цен на огурцы.