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19 июля 2020, воскресенье, 18:14 839
Экономика 2020-07-19T18:16:53+03:00
Українські Новини
Цены на дыни и арбузы обвалились: почем продают бахчевые на рынке

Цены на дыни и арбузы обвалились: почем продают бахчевые на рынке

Надежда Комендантова
Дыни, Арбузы, Цены на продукты, цены на арбузы, цены на дыни
Дыня. Фото: pixabay
Дыня. Фото: pixabay

В то время, как цены на картофель за прошедшую неделю снизилась, а морковь, наоборот, подорожала, цены на сезонные ягоды в Украине снизились за неделю минимум на 20%. На текущей неделе из-за увеличения предложения бахчевых культур на рынках Украины существенно подешевели арбузы и дыни.

Об этом сообщает East-Fruit.

Так, на украинском рынке в начале недели зафиксировали снижение цен на арбузы сразу до 2,19 грн/кг, так как предложение продукции существенно превышало устойчивый спрос. Однако к концу нынешней недели ценники на арбузы в Украине дошли до отметки в 5,48 грн/кг, но это, все равно, практически на 20% ниже, чем в конце предыдущего периода. 

Как отметили эксперты проекта East-Fruit, максимальный обвал цен за последнюю неделю был зафиксирован на дыни. Так, средние цены на эту ягоду снизились до 10,14 грн/кг.

Как сообщали Українськi Новини, стоимость арбузов на рынке начала резко снижаться, но ягода была дороже, чем в середине июля 2019 года.

Также в июле цены на черешню скакнули вдвое, а на лук слегка снизились.

А цены на помидоры на Юге страны снизились до минимального уровня в 2020 году и уже ниже цен на огурцы.

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