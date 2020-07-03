В июне продажи новых коммерческих авто сократились на 21%

В июне 2020 года по сравнению с июнем прошлого года, когда было продано 12,4 тыс. единиц, продажи новых коммерческих автомобилей сократились на 21% до 760 единиц, в то время, как в мае 2020 года продажи сократились почти на 40%.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українські Новини.

"Лучший результат месяца продемонстрировала марка Fiat, которая увеличила реализацию своих автомобилей в Украине по сравнению с июнем прошлого года на 16% до 118 шт. Renault в июньском рейтинге марок опустилась на второе место, потеряв в продажах более 35% и закончив месяц с показателем – 106 зарегистрированных машин", - говорится в сообщении.

На третьем месте автомобили марки Ford - наблюдалось увеличение продаж на 2,5% до 82 автомобилей, на четвертом месте Peugeot - рост продаж на 22% до 77 единиц, на пятом месте МАЗ - снижение продаж на 15% до 64 единиц.

Всего за первое полугодие текущего года в Украине было зарегистрировано 4,1 тыс. новых коммерческих автомобилей, что на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщали Українськi Новини, в мае 2020 продажи элитных авто сократилась на 1,8% по сравнению с 2019.

Кроме того, в мае 2020 продажи электромобилей увеличились на 46,7% по сравнению с маем 2019.