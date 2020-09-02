подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 сентября 2020, среда, 18:50 458
Кабмин 2020-09-02T18:52:51+03:00
Українські Новини
Кабмин хочет взять $100 млн кредита у МБРР на восстановление Донбасса

Кабмин хочет взять $100 млн кредита у МБРР на восстановление Донбасса

Анна Рудык
Долги, Кредит, Донбасс, восстановление Донбасса
Кабмин
Кабмин

Кабинет Министров решил привлечь 100 млн долларов займа Международного банка реконструкции и развития (МБРР) на восстановление Восточной Украины.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.

Соответствующим проектом предлагается признать целесообразным привлечение средств займа от Международного банка реконструкции и развития для реализации проекта "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение" в размере 100 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский призывает международных партнеров и бизнес-представителей инвестировать в проекты по восстановлению и реинтеграции Донецкой и Луганской областей.

Также Украина при поддержке Всемирного банка запускает Фонд международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса.

Ранее на инвестиционном форуме в Мариуполе первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов заявил, что для восстановления подконтрольных Украине территорий Донбасса необходимо 372 млн евро.

Больше новостей о: Долги Кредит Донбасс восстановление Донбасса

Беларусь договорилась с Россией о рефинансировании...
Заработали новые требования к рекламе банков. Как ...
Зеленский призывает международных партнеров инвест...
ОПЗЖ назвала Порошенко военным преступником - он д...
Рада отказалась реорганизовать райадминистрации в связи с созданием 136 укрупненных районов
НБУ изымает из оборота монеты в 25 копеек
Новости
Лерос назвал Зеленского "ларечным решалой" 19:00
Строительство метро на Виноградарь. Фото: пресс-служба КГГА
В Киеве запустили комплекс, который будет прокладывать метро на Виноградарь, — Кличко 18:50
Кабмин хочет взять $100 млн кредита у МБРР на восстановление Донбасса 18:50
Российского оппозиционера Навального отравили "Новичком", - Бундестаг 18:34
Владимир Зеленский. Скриншот видео
Зеленский назвал Гео Лероса "взяточником и предателем страны", — СМИ 18:32
больше новостей
С 1 сентября в Украине повысятся пенсии. У кого и на сколько вырастут выплаты 06:00 Инфографика
Подумал, что это последняя поездка в жизни. Зеленский прокомментировал посадку в полтавском аэропорту 20:16
Когда ждать роста курса доллара. Аналитик дал прогноз на начало осени 05:30
Пенсионер. Фото: pixabay.com
Требования к стажу для выхода на пенсию будут меняться ежегодно. График на ближайшие 7 лет 05:30
С сентября зарплаты учителей вырастут. Кому и на сколько повысят оклад 05:45
больше новостей
Красили пеньки и клали асфальт: как на Харьковщине к приезду Зеленского марафет наводили 16:04
Загрязнение воздуха в Киеве превысило норму: в каких районах дышится тяжелее всего 21:07
В Раду поступило письмо Фокина о проведении выборов на оккупированных территориях Донбасса, - Разумков 09:00
Полицейский направил пистолет на женщин с детьми. Скриншот видео
В Сумской области полицейский направил пистолет на женщин с детьми из-за посещения магазина без масок 15:30
С 1 сентября в Украине повысятся пенсии. У кого и на сколько вырастут выплаты 06:00 Инфографика
больше новостей
В Киеве количество заболевших коронавирусом увеличилось на рекордные 332 человека
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok