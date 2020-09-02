Кабмин хочет взять $100 млн кредита у МБРР на восстановление Донбасса

Кабинет Министров решил привлечь 100 млн долларов займа Международного банка реконструкции и развития (МБРР) на восстановление Восточной Украины.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.

Соответствующим проектом предлагается признать целесообразным привлечение средств займа от Международного банка реконструкции и развития для реализации проекта "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение" в размере 100 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский призывает международных партнеров и бизнес-представителей инвестировать в проекты по восстановлению и реинтеграции Донецкой и Луганской областей.

Также Украина при поддержке Всемирного банка запускает Фонд международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса.



Ранее на инвестиционном форуме в Мариуполе первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов заявил, что для восстановления подконтрольных Украине территорий Донбасса необходимо 372 млн евро.

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