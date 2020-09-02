Кабмин хочет взять $100 млн кредита у МБРР на восстановление Донбасса

Кабинет Министров решил привлечь 100 млн долларов займа Международного банка реконструкции и развития (МБРР) на восстановление Восточной Украины. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини. Соответствующим проектом предлагается признать целесообразным привлечение средств займа от Международного банка реконструкции и развития для реализации проекта "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение" в размере 100 млн долларов. Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский призывает международных партнеров и бизнес-представителей инвестировать в проекты по восстановлению и реинтеграции Донецкой и Луганской областей. Также Украина при поддержке Всемирного банка запускает Фонд международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса. Ранее на инвестиционном форуме в Мариуполе первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов заявил, что для восстановления подконтрольных Украине территорий Донбасса необходимо 372 млн евро.