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02 сентября 2020, среда, 15:17 248
Кабмин 2020-09-02T16:00:01+03:00
Українські Новини
Стефанчук допустил кадровые изменения в Кабмине

Стефанчук допустил кадровые изменения в Кабмине

Валерия Драгомирова
Кабмин, Кадровые изменения, Руслан Стефанчук
Кабмин. Фото: menr.gov.ua
Кабмин. Фото: menr.gov.ua

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук допускает кадровые изменения в Кабинете Министров, который проводит заседание в среду

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", передают Українськi Новини.

"Я думаю, что такая ситуация назревает (кадровые изменения). Экономический блок у нас представлен министром экономики и финансов. Я думаю, что в первую очередь речь идет именно об этих лицах", - сказал он.

Первый вице-спикер отметил, что все будет зависеть от того, насколько эффективная и качественная работа будет проведена над проектом государственного бюджета на 2021 год, который правительство должно подать до 15 сентября, и насколько новые подходы по преодолению последствий коронавирусной инфекции COVID-19 будут предложены парламентариям.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство финансов готовит проект государственного бюджета на 2021 год на основе утвержденного Кабинетом Министров обновленного макропрогноза.

Кроме того, министр экономики заработал в июле на 100 тыс. гривен меньше своего заместителя.

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