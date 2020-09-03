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03 сентября 2020, четверг, 06:38 113 Список
Финансы 2020-09-03T06:38:01+03:00
Українські Новини
Украинцам нужно скорее сдать монеты номиналом 25 копеек: куда обращаться

Украинцам нужно скорее сдать монеты номиналом 25 копеек: куда обращаться

Константин Долгий
НБУ, Деньги, Национальный банк Украины, Оборот наличных, Украинская гривна
В НБУ объяснили, что делать с выведенными из оборота монетами номиналом 25 копеек. Фото: Украфото.
В НБУ объяснили, что делать с выведенными из оборота монетами номиналом 25 копеек. Фото: Украфото.

После того какНБУ объявил об изъятии монет номиналом 25 копеек, в регуляторе заявили, что в скором времени они перестанут считаться платежным средством.

Соответствующее заявление сделал директор Департамента денежного оборота НБУ Виктор Зайвенко, передают Українські Новини.

По его словам, уже с начала следующего месяца все бумажные банкноты, введенные в оборот до 2003 года, и монеты номиналом 25 копеек более не будут приниматься как платежное средство.

"С 1 октября 2020 года все магазины, рестораны, сфера быта должны прекратить их принимать при расчетах наличными за товары и услуги", — сказал Зайвенко.

По этой причине, добавил он, заведениям необходимо обменять остатки подобных денег. Это можно сделать до 16 октября в кассе любого украинского банка. Все изъятые деньги будут зачислены на счета.

В свою очередь, граждане могут обменять банкноты старого образца и монеты номиналом 25 копеек на более современные аналоги денежных знаков:

  • в Национальном банке и уполномоченных финучреждениях ("Ощадбанк", "ПриватБанк", "Райффайзен Банк Аваль" и ПУМБ) — до 30 сентября 2023 года;
  • в прочих украинских банках — до 30 сентября 2021 года.

Отмечается, что процедура обмена является бесплатной и доступна каждому гражданину.

Как сообщали Українські Новини, сегодня, 2 сентября, гривне исполняется 24 года со дня принятия ее национальной валютой Украины.

Кроме того, на следующей неделе Украина должна выплатить МВФ более 400 млн долларов.

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