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  • Сегодня украинская гривна празднует 24-ый день рождения: что про нее известно
02 сентября 2020, среда, 10:42 1006
Экономика 2020-09-02T12:45:03+03:00
Українські Новини
Сегодня украинская гривна празднует 24-ый день рождения: что про нее известно

Сегодня украинская гривна празднует 24-ый день рождения: что про нее известно

Ольга Фандорина
Гривна, Валюта, Деньги, Гривны, Украинская гривна, Украинская валюта
Гривна. Фото: facebook.com/andriy.pavlovskiy
Гривна. Фото: facebook.com/andriy.pavlovskiy

В среду, 2 сентября, гривне исполняется 24 года – в этот день 1996 года она стала национальной валютой Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"На пятом году независимости Украина получила один из основных атрибутов своей государственности – полноценную денежную единицу – гривну. Во время денежной реформы, которая началась 2 сентября 1996 года, гривна заменила украинские карбованцы и стала национальной валютой Украины. В течение двух недель – с 2 до 16 сентября 1996 года – продолжался обмен банкнот в соотношении 100 000 карбованцев к 1 гривне. С 24 часов 16 сентября 1996 единственным законным средством платежа на территории Украины стала гривна", - говорится в сообщении.

На момент замены одной денежной единицы на другую в обращении находилось 338,1 трлн карбованцев. В результате перехода на гривню было изъято 97% эмитированных до этого карбованцев (327,9 трлн крб). Вместо них Национальный банк Украины ввел в наличное обращение банкноты гривни на сумму более 3,1 млрд грн.

Сейчас в наличном обращении страны находится наличных на общую сумму 508,6 млрд грн (по состоянию на 01.09.2020), в частности банкнот – 505,5 млрд грн (2,96 млрд штук) и монет – 2,9 млрд грн (13,5 млрд штук).

Также сообщается, что НБУ проводит оптимизацию банкнотно-монетного ряда гривны, в результате которой количество номиналов сократится с 17 до 12.

"Из обращения уже исчезли "серебристые" монеты 1, 2 и 5 копеек; банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен постепенно заменяются на монеты; банкноты номиналом 20, 50, 100, 200 и 500 гривен осовременили свой дизайн и защиту; в кошельках появилась новая банкнота высокого номинала – 1000 гривен", - отметили в НБУ.

Как сообщали Українські Новини, гривна на межбанке потеряла позиции и снизилась до 27,62 UAH/USD. 


Кроме того, в июле в Украину присылали меньше денег. Объем денежных переводов в Украину сократился на 13,5% до 922 млн долларов по сравнению с июлем прошлого года. 

Также стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в сентябре. 11 сентября Украина должна выплатить МВФ 295,5 млн СПЗ (спецправа заимствования), что по курсу НБУ на 1 сентября составляет более 400 млн долларов.

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