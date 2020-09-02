У Сумській області поліцейський направив пістолет на жінок з дітьми через відвідування магазину без масок

Патрульний поліцейський погрожував у Путивлі Сумської області жінкам з дітьми пістолетом, які зайшли в магазин без масок . Про це повідомляє ГО "Стоп корупції" на своїй сторінці в Facebook.

Так, повідомляться, що по дорозі до наметового містечка туристки зайшли в АТБ без масок. На зауваження продавщиці вони повернулися до машини і зайшли повторно вже в засобах захисту. На місці були поліцейські, які провели з ними бесіду.

Через півтори години ті ж правоохоронці спіймали жінок на вулиці і вимагали підписати протокол про адміністративне правопорушення, наголошуючи на необхідності йти до відділку.

Дівчата повернулися в машину за документами, після чого вирішили поїхати. Правоохоронці стали кидатися на машину, а один з них навіть направив пістолет на лобове скло і криками змусив дівчат залишити автомобіль.

На відео можна почути, як одна з жінок заспокоює дитину, яка плаче, злякавшись зброї.

Було складено адмінпротокол. Жінкам загрожує до 17 тис. гривень штрафу.

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