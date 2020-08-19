В Киеве мужчина стрелял по автомобилю полиции. В его блокноте упоминаются "ЛНР" и "ДНР"

В Соломеском районе Киева утром 19 августа 44-летний мужчина стрелял в автомобиль патрульной полиции. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева. В полиции рассказали, что автомобиль патрульных проезжал мимо остановки "Смелянская". Находящийся на тротуаре мужчина резко подошел к дороге и выстрелил по нему. Полицейские задержали его. У мужчины при себе был похожий на пистолет предмет и блокнот с подозрительными контактами. Так, срели записей упоминаются группировки "ЛНР" и "ДНР". "Патрульные вызвали задержанному медиков, поскольку его поведение казалось странным, и следственно-оперативную группу для изъятия предмета и предоставления правовой квалификации действиям гражданина", - добавили в полиции. Блокнот задержанного стрелка. Фото: Патрульная полиция Киева Как сообщали Українські Новини, в Одессе вечером 22 июня 56-летний одессит открыл огонь из охотничьего ружья по компании молодежи, которая показалась ему слишком громкой. 4 июля, около 4:00 часов утра в центре Киева возле Бессарабской площади ("Арена-сити") произошла драка со стрельбой. Полиция расследует обстоятельства получения огнестрельного ранения в голову николаевским активистом.