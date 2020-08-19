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  • В Киеве мужчина стрелял по автомобилю полиции. В его блокноте упоминаются "ЛНР" и "ДНР"
19 августа 2020, среда, 13:29 2181
Происшествия 2020-08-19T13:45:02+03:00
Українські Новини
В Киеве мужчина стрелял по автомобилю полиции. В его блокноте упоминаются "ЛНР" и "ДНР"

В Киеве мужчина стрелял по автомобилю полиции. В его блокноте упоминаются "ЛНР" и "ДНР"

Кира Молчанова
Киев, ЛНР, Стрельба, Полиция, ДНР, Патрульная полиция
Предметы, изъятые у стрелка. Фото: Патрульная полиция Киева
Предметы, изъятые у стрелка. Фото: Патрульная полиция Киева

В Соломеском районе Киева утром 19 августа 44-летний мужчина стрелял в автомобиль патрульной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

В полиции рассказали, что автомобиль патрульных проезжал мимо остановки "Смелянская". Находящийся на тротуаре мужчина резко подошел к дороге и выстрелил по нему. Полицейские задержали его. У мужчины при себе был похожий на пистолет предмет и блокнот с подозрительными контактами. Так, срели записей упоминаются группировки "ЛНР" и "ДНР".

"Патрульные вызвали задержанному медиков, поскольку его поведение казалось странным, и следственно-оперативную группу для изъятия предмета и предоставления правовой квалификации действиям гражданина", - добавили в полиции.

Блокнот задержанного стрелка. Фото: Патрульная полиция КиеваБлокнот задержанного стрелка. Фото: Патрульная полиция Киева

Как сообщали Українські Новини, в Одессе вечером 22 июня 56-летний одессит открыл огонь из охотничьего ружья по компании молодежи, которая показалась ему слишком громкой.

4 июля, около 4:00 часов утра в центре Киева возле Бессарабской площади ("Арена-сити") произошла драка со стрельбой.

Полиция расследует обстоятельства получения огнестрельного ранения в голову николаевским активистом.

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