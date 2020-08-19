В Киеве мужчина стрелял по автомобилю полиции. В его блокноте упоминаются "ЛНР" и "ДНР"

В Соломеском районе Киева утром 19 августа 44-летний мужчина стрелял в автомобиль патрульной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

В полиции рассказали, что автомобиль патрульных проезжал мимо остановки "Смелянская". Находящийся на тротуаре мужчина резко подошел к дороге и выстрелил по нему. Полицейские задержали его. У мужчины при себе был похожий на пистолет предмет и блокнот с подозрительными контактами. Так, срели записей упоминаются группировки "ЛНР" и "ДНР".

"Патрульные вызвали задержанному медиков, поскольку его поведение казалось странным, и следственно-оперативную группу для изъятия предмета и предоставления правовой квалификации действиям гражданина", - добавили в полиции.

Блокнот задержанного стрелка. Фото: Патрульная полиция Киева

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