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  • В Харькове полицейский стрелял в водителя Subaru, чтобы остановить его: против него открыли уголовное дело
13 февраля 2020, четверг, 16:35 21
Происшествия 2020-02-13T16:36:04+02:00
Українські Новини
В Харькове полицейский стрелял в водителя Subaru, чтобы остановить его: против него открыли уголовное дело

В Харькове полицейский стрелял в водителя Subaru, чтобы остановить его: против него открыли уголовное дело

Елизавета Кесельман
Харьков, национальная полиция, Стрельба, задержание полицейских
Пистолет.Стрельба.Фото: pixabay
Пистолет.Стрельба.Фото: pixabay

В Харьковской области (с.Хролы) в ночь на 13 февраля, экипаж патрульной полиции открыл огонь по автомобилю Subaru, в попытке остановить водителя, нарушающего правила дорожного движения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы нацполиции Харьковской области.

Отмечается, что водитель Subaru не отреагировал на требование полицейского остановить автомобиль, после чего патрульный произвел три выстрела.

Впоследствии выяснилось, что водитель автомобиля, который бежал от патрульных, доставил в больницу пассажира с огнестрельным ранением.

Информацию по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Также Государственное бюро расследований открыло дело по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Харькове 22-летний полицейский открыл стрельбу в метро.

Кроме того, в Киеве спецназ стрелял по колесам Range Rover, чтобы остановить вооруженного водителя.

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