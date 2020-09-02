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02 сентября 2020, среда, 14:52 15
Общество 2020-09-02T14:52:14+03:00
Українські Новини
В Киевской области резко возросла смертность от коронавируса

В Киевской области резко возросла смертность от коронавируса

Надежда Комендантова
Коронавирус, статистика коронавируса, Заболеваемость коронавирусом, Коронавирус в Киевской области
Вспышка коронавируса. Фото: Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве.
Вспышка коронавируса. Фото: Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 1 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 87 человек до 5 842, умерших - на 5 до 102.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 2 сентября 2020 на 10:00 официально подтверждено 5 842 случая заболевания коронавирусом. В том числе у 487 детей и у 771 медицинского работника", - сказано в нем.

Так, за сутки подтверждено 87 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 2 детей и 85 взрослых лиц.

Из них 8 больных госпитализированы и находятся на стационарном лечении, другие 79 человек находятся на самоизоляции (под наблюдением).

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 907 больных, на самоизоляции (под наблюдением) - 4 935 человек.

Выздоровели всего 3 726 человек, из них 316 детей в возрасте от 1 мес. до 17 лет.

За отчетные сутки выписаны 74 человека, из них 10 детей.

Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 102 больных с подтвержденным COVID-19.

За сутки поступило сообщение о 5 летальных случаях у больных с подтвержденным COVID-19.

Как сообщали Українськi Новини, 31 августа количество заболевших коронавирусом в Киевской области увеличилось на 86 человек до 5 755, умерших - на 1 до 97.

Тем временем, в Киеве количество заболевших коронавирусом увеличилось на рекордные 332 человека.

Также  в Украине 2 сентября новые "коронавирусные рекорды"

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