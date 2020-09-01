В Киевской области продолжает падать заболеваемость коронавирусом

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 31 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 86 человек до 5 755, умерших - на 1 до 97.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 1 сентября 2020 на 10:00 официально подтверждены 5 755 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 485 детей и у 768 медицинских работников. За сутки подтверждены 86 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 2 детей", - сказано в нем.

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 899 больных, на самоизоляции (под наблюдением) - 4 856 человек.

Выздоровели всего 3 652 человека, из них 306 детей в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

За отчетные сутки выздоровел 41 человек, в том числе 1 ребенок.

Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 97 больных с подтвержденным COVID-19.

За сутки поступило сообщение об одном летальном случае у больного с подтвержденным COVID-19 (умер мужчина 90 лет, г. Кагарлык).

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве существенно упала заболеваемость коронавирусом.

Тем временем за сутки Минздрав на 60% увеличил количество тестов на коронавирус.

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