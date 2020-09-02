В Раде хотят перевести трудовые книжки в электронную форму

Верховная Рада намерена ввести учет трудовой деятельности работника в электронной форме.

За принятие законопроекта № 3623 за основу проголосовали 283 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Так, документом предлагается учет трудовой деятельности работника осуществлять в электронной форме в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

При этом собственник или уполномоченный им орган по требованию работника обязан вносить в трудовую книжку, которая сохраняется у работника, записи о приеме на работу, переводе и увольнении.

Также законопроектом предусматривается установление 5-летнего переходного периода для включения в госреестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника (в течение этого периода будет применяться как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма уже имеющихся или внесенных сведений о трудовой деятельности работника из госреестра);

При этом отмечается, что внесение сведений о трудовой деятельности в госреестр через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда в виде сканированных или оцифрованных копий предусмотренных законодательством документов (трудовой книжки, справок и т.п.) осуществляется работником и работодателем с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи.

Также предусмотрено, что после внесения сведений о трудовой деятельности работника в госреестр работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки ему на руки под подпись, при этом также предусмотрена обязанность работодателя вносить по требованию работника в бумажную трудовую книжку записи о приеме на работу, переводе и увольнении.

Проектом закона, кроме прочего, также вводится возможность автоматического назначения пенсии (без личного обращения лица) с сохранением за лицом права отсрочки выхода на пенсию, при этом, если лицом перенесено назначение пенсии и продлено пребывание в трудовых отношениях, размер его пенсии будет повышаться на 0,5-0,75%.

В рамках автоматического назначения пенсий также предусмотрена возможность определения с помощью программных средств госреестра наиболее выгодного варианта для назначения пенсии, включая дату такого назначения.

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