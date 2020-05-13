Бизнес призывает Кабмин узаконить электронные трудовые книжки

Союз украинских предпринимателей обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой довести до логического завершения введенный в стране режим удаленной работы бизнеса в условиях пандемии COVID-19, и узаконить электронные трудовые книжки.

Об этом говорится в письме Союза украинских предпринимателей.

Представители малого и среднего бизнеса просят премьера о срочном рассмотрении на ближайшем заседании Кабмина и безотлагательном внесении в повестку дня Верховной Рады законопроекта №2686 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме". Законопроект, разработчиком которого является Пенсионный фонд Украины, был зарегистрирован в парламенте 27 декабря 2019 года и согласован профильными комитетами. Однако, 4 марта 2020 года, документ был отозван в связи со сменой состава правительства.

СУП обращает внимание руководителя Кабмина на то, что работодатели выполнили постановление Кабмина №211 о противодействии распространению коронавирусной инфекции и в соответствии с рекомендациями правительства организовали удаленную работу в режиме реального времени на период действия в стране карантина.

В свою очередь, введение электронных трудовых книжек существенно упростит кадровое делопроизводство, сэкономит время работников, повысит производительность труда.

"Ведение трудовых книжек работников в электронной форме является логическим продолжением избранного государством направления диджитализации, которое позволит работодателям сократить затраты на ведение бумажного документооборота, ускорить обработку информации. Минимизируются риски потери бумажных трудовых (в том числе во время пересылки документов), проблемы с их восстановлением. Органам власти закон упростит доступ к информации о приобретенном стаже работников для начисления социальных страховых выплат в случаях временной потери работоспособности и пенсионного обеспечения. Кроме того, электронные трудовые позволят учитывать данные об образовании и квалификации работающего населения. Государство сможет своевременно согласовывать предложения на рынке труда с учетом приобретаемой молодыми специалистами квалификации, планировать подготовку либо переподготовку специалистов по актуальным направлениям", - говорится в письме Союза украинских предпринимателей.

По мнению бизнеса, дистанционная работа еще раз продемонстрировала важность перевода разнообразной информации во всех ее формах (текстовой, звуковой, графической) в цифровой формат.

Как сообщалось ранее, возможность ведения электронного учета трудовой деятельности предусмотрена постановлением Кабмина №1084 от 27 ноября 2019 года. Вместе с тем, такая возможность не предусмотрена ни Кодексом законов о труде Украины, ни Инструкцией о порядке ведения трудовых книжек работников, утвержденной совместным приказом Минтруда, Минюста и Минсоцзащиты от 29 июля 1993 года.