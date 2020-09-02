В Киевской области отложили открытие школы: не соответствует требованиям по эвакуации

В то время, как одну из киевских школ закрыли на карантин еще до начала учебы, Киевская область отложила открытие школы в Украинке из-за отсутствия 100% гарантии безопасного пребывания учеников.

Об этом председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

Отмечается, что по состоянию на 1 сентября учебные заведения области обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

"Все районы, города и объединенные территориальные общины закупают их в полном объеме в зависимости от потребностей... Обращаю внимание руководителей местных органов управления образования, учреждений образования и родителей: собирать средства с родителей для закупки средств защиты и дезинфекции для учреждений образования недопустимо и этого не должно быть", - сказал Володин.

Он отметил, что открытие одной школы было отложено.

"Мы приняли непростое решение и отложили открытие школы в городе Украинка, которое планировали на 1 сентября. Причина - отсутствие 100% гарантии безопасного пребывание в помещении учеников. На прошлой недели еще раз совместно с работниками ГосЧС инспектировали эту школу, вопрос еще остается", - сказал он.

Председатель Киевобладминистрации добавил, что школа, в частности, не соответствует требованиям по эвакуации.

Володин отметил, что данную школу также должен проверить Институт государственного управления и научных исследование по гражданской защите и предоставить свои рекомендации.

Как сообщали Українськi Новини, в Бердянске школьник заболел коронавирусом и весь класс отправили на карантин.

Кроме того, Черновцы начали учебный год в школах дистанционно из-за отнесения к "красной" зоне эпидопасности.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости