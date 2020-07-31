На выборах в США впервые можно будет проголосовать на украинском языке

На выборах в США в этом году впервые можно будет проголосовать на украинском языке. Такую возможность получили избиратели в округе Кук в штате Иллинойс, куда входит город Чикаго и его пригороды. Решение приняли в администрации округа, пишет "Голос Америки". Украинский язык будет доступен в течение всех этапов, на выборах всех уровней: как президентских, так и местных и в Конгресс. "Украинский язык будет в бюллетенях, на электронных табло на станциях голосования. Более того, будет также возможность прослушать аудио для людей, которые не смогут прочитать.Также будут таблички с указательными знаками на избирательных участках - вход, выход, куда идти. То есть весь процесс выборов будет переведено на украинский язык. И это действительно историческое решение и большое достижение для всего украинского общества", - рассказала защитница украинского языка в округе Кук Мила Луговая. Округ Кук в штате Иллинойс - первый в США, который добавил украинский язык к избирательному процессу. В Чикаго проживает более 46 тысяч украинцев.Как сообщали Українські Новини, Канье Уэст выбыл из президентской гонки. Семья рэпера назвала его амбиции стать президентом психическим расстройством. Тем временем Байден пообещал вернуть сотрудничество с ВОЗ, если выиграет выборы.