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31 июля 2020, пятница, 21:14 16
Америка 2020-07-31T21:45:01+03:00
Українські Новини
На выборах в США впервые можно будет проголосовать на украинском языке

На выборах в США впервые можно будет проголосовать на украинском языке

Валерия Драгомирова
США, Выборы в США, Украинцы в США
США. Фото: pixabay
США. Фото: pixabay

На выборах в США в этом году впервые можно будет проголосовать на украинском языке. Такую возможность получили избиратели в округе Кук в штате Иллинойс, куда входит город Чикаго и его пригороды. Решение приняли в администрации округа, пишет "Голос Америки". 

Украинский язык будет доступен в течение всех этапов, на выборах всех уровней: как президентских, так и местных и в Конгресс.

"Украинский язык будет в бюллетенях, на электронных табло на станциях голосования. Более того, будет также возможность прослушать аудио для людей, которые не смогут прочитать.Также будут таблички с указательными знаками на избирательных участках - вход, выход, куда идти. То есть весь процесс выборов будет переведено на украинский язык. И это действительно историческое решение и большое достижение для всего украинского общества", - рассказала защитница украинского языка в округе Кук Мила Луговая. 

Округ Кук в штате Иллинойс - первый в США, который добавил украинский язык к избирательному процессу. В Чикаго проживает более 46 тысяч украинцев.

Как сообщали Українські Новини, Канье Уэст выбыл из президентской гонки. Семья рэпера назвала его амбиции стать президентом психическим расстройством. 

Тем временем Байден пообещал вернуть сотрудничество с ВОЗ, если выиграет выборы. 

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