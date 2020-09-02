В августе Налоговая и Таможенная службы перевыполнили план по сборам

После апрельского провала Таможня второй месяц подряд выполняет план по сборам в госбюджет, а в августе Государственная налоговая служба перевыполнила план по сборам в госбюджет на 33,2%, Государственная таможенная служба - на 1,1%.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українські Новини.

"По оперативным данным Государственной казначейской службы, в августе 2020 в общий фонд госбюджета поступило 854 млрд гривен, роспись выполнена на 119,7%. По платежам, взимание которых контролирует Налоговая служба, поступления составили 56,3 млрд гривен, утвержденный показатель выполнен на 133,2%, или +14 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Основными платежами, за счет которых состоялось перевыполнение, стали: налог на добавленную стоимость (+9,2 млрд гривен); рентная плата за пользование недрами (+1,7 млрд гривен); налог на доходы физических лиц и военный сбор (+0,9 млрд гривен), а также акцизный налог (+0,5 млрд гривен).

При этом указывается, что полностью выполнена месячная роспись по налогу на прибыль предприятий - в госбюджет поступило 18,1 млрд гривен, или 100,8% от планового показателя.

"Поступление в общий фонд госбюджета таможенных платежей в августе 2020 составляли 26,9 млрд гривен. Начиная с июня текущего года уже третий месяц подряд Гостаможслужба выполняет месячную роспись по поступлениям таможенных платежей, в том числе выполнение в июне составляет - 100,1%, в июле - 100,4% и в августе - 101,1%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за январь-август госбюджет был выполнен с дефицитом в размере 40 млрд гривен, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 51 млрд гривен, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 127,3 млрд гривен.

Фактические государственные заимствования в общий фонд госбюджета за январь-август составили 378,2 млрд гривен, или 92,3% от запланированных на этот период.

От размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета привлечено 208 млрд гривен (86,8% от плана), в том числе за счет выпуска ОВГЗ в иностранной валюте - 84,6 млрд гривен (2,4 млрд долларов и 0,7 млрд евро).

Минфин отмечает, что платежи по погашению госдолга за январь-август 2020 составили 275,2 млрд гривен (99,9% от плана), платежи по обслуживанию - 76,7 млрд гривен (92,6% от плана).

Государственная Таможенная служба открыла статистику ввоза и вывоза из Украины конкретного товара.

За 8 месяцев госбюджет недополучил почти 20 млрд.

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