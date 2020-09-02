подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 сентября 2020, среда, 11:41 2320
Финансы 2020-09-02T12:15:02+03:00
Українські Новини
В августе Налоговая и Таможенная службы перевыполнили план по сборам

В августе Налоговая и Таможенная службы перевыполнили план по сборам

Ольга Фандорина
Госбюджет, налоговая служба, Таможенная служба, Сборы в госбюджет
Налоги. Фото: imp.name
Налоги. Фото: imp.name

После апрельского провала Таможня второй месяц подряд выполняет план по сборам в госбюджет, а в августе Государственная налоговая служба перевыполнила план по сборам в госбюджет на 33,2%, Государственная таможенная служба - на 1,1%.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українські Новини. 

"По оперативным данным Государственной казначейской службы, в августе 2020 в общий фонд госбюджета поступило 854 млрд гривен, роспись выполнена на 119,7%. По платежам, взимание которых контролирует Налоговая служба, поступления составили 56,3 млрд гривен, утвержденный показатель выполнен на 133,2%, или +14 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Основными платежами, за счет которых состоялось перевыполнение, стали: налог на добавленную стоимость (+9,2 млрд гривен); рентная плата за пользование недрами (+1,7 млрд гривен); налог на доходы физических лиц и военный сбор (+0,9 млрд гривен), а также акцизный налог (+0,5 млрд гривен).

При этом указывается, что полностью выполнена месячная роспись по налогу на прибыль предприятий - в госбюджет поступило 18,1 млрд гривен, или 100,8% от планового показателя.

"Поступление в общий фонд госбюджета таможенных платежей в августе 2020 составляли 26,9 млрд гривен. Начиная с июня текущего года уже третий месяц подряд Гостаможслужба выполняет месячную роспись по поступлениям таможенных платежей, в том числе выполнение в июне составляет - 100,1%, в июле - 100,4% и в августе - 101,1%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за январь-август госбюджет был выполнен с дефицитом в размере 40 млрд гривен, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 51 млрд гривен, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 127,3 млрд гривен.

Фактические государственные заимствования в общий фонд госбюджета за январь-август составили 378,2 млрд гривен, или 92,3% от запланированных на этот период.

От размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета привлечено 208 млрд гривен (86,8% от плана), в том числе за счет выпуска ОВГЗ в иностранной валюте - 84,6 млрд гривен (2,4 млрд долларов и 0,7 млрд евро).

Минфин отмечает,  что платежи по погашению госдолга за январь-август 2020 составили 275,2 млрд гривен (99,9% от плана), платежи по обслуживанию - 76,7 млрд гривен (92,6% от плана).

Государственная Таможенная служба открыла статистику ввоза и вывоза из Украины конкретного товара.

За 8 месяцев госбюджет недополучил почти 20 млрд.

Больше новостей о: Госбюджет налоговая служба Таможенная служба Сборы в госбюджет

Министр культуры Ткаченко за июль заработал почти в 2 раза больше, чем президент Зеленский
Реорганизация райадминистраций, ВСК и изменения в бюджет: чем займется Рада в среду
Новости
Школа и COVID-19: инфекционист объяснил, почему ученикам и их родителям не стоит переживать 12:17
Кому в Украине делают бесплатные ПЦР-тесты на коронавирус: объяснение МОЗ 12:10
За два месяца до выборов в США шансы Дональда Трампа на победу начали расти 12:09
Рубль дорожает. Курс российской нацвалюты на 2 сентября 11:57
В августе Налоговая и Таможенная службы перевыполнили план по сборам 11:41
больше новостей
С 1 сентября в Украине повысятся пенсии. У кого и на сколько вырастут выплаты 06:00 Инфографика
Подумал, что это последняя поездка в жизни. Зеленский прокомментировал посадку в полтавском аэропорту 20:16
Когда ждать роста курса доллара. Аналитик дал прогноз на начало осени 05:30
С сентября зарплаты учителей вырастут. Кому и на сколько повысят оклад 05:45
Пенсионер. Фото: pixabay.com
Требования к стажу для выхода на пенсию будут меняться ежегодно. График на ближайшие 7 лет 05:30
больше новостей
"Слуга народа" огласила всех кандидатов в мэры городов Украины: в списках комики, врачи и банкиры 16:58
Загрязнение воздуха в Киеве превысило норму: в каких районах дышится тяжелее всего 21:07
В Раду поступило письмо Фокина о проведении выборов на оккупированных территориях Донбасса, - Разумков 09:00
С 1 сентября в Украине повысятся пенсии. У кого и на сколько вырастут выплаты 06:00 Инфографика
Подумал, что это последняя поездка в жизни. Зеленский прокомментировал посадку в полтавском аэропорту 20:16
больше новостей
За 8 месяцев госбюджет недополучил почти 20 млрд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok