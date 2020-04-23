Государственная Таможенная служба открыла статистику ввоза и вывоза из Украины конкретного товара в то время, как в ней прошли обыски.

Об этом говорится в сообщении Таможенной службы, передают Українські Новини.

Таможня обновила интерактивный портал импортно-экспортных операций bi.customs.gov.ua, где каждый может просмотреть статистику ввоза или вывоза из Украины конкретного товара.

"На прошлой неделе Таможня открыла статистические данные по товарообороту с Украиной до 4-го знака Украинского классификатора внешнеэкономической деятельности (УКТ ВЭД). Иными словами, еще на прошлой неделе гречку приходилось искать среди проса и других зерновых культур без возможности выделения. Отныне импорт или экспорт конкретного товара легко отследить до 10-го знака УКТ ВЭД", - говорится в сообщении.

В Таможне подчеркнули, что на обновленном портале теперь можно искать данные по товарам до 10-го знака УКТ ВЭД; анализировать данные за 2017 - I квартал 2020: импорт, экспорт, сальдо, налогооблагаемый импорт, поступления от таможни, налоговая нагрузка на единицу выбранной валюты и т.д, а также исследовать данные в 2 валютах: гривне и долларах.

Также указывается, что в ближайшее время Таможня добавит количественные показатели, такие как вес, длина, объем и тому подобное.

Как сообщали Українські Новини, только за первые два месяца 2020 года недопоступления в Госбюджет от Государственной таможенной службы составили 13 млрд грн. Глава Гостаможслужбы Максим Нефедов объяснил такие показатели снижением импорта сырьевых товаров и укреплением курса гривны.

Также в начале апреля, экс-министр финансов Украины Игорь Уманский раскритиковал работу Таможенной службы и обвинил председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова в профессиональной непригодности.