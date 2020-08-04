После апрельского провала Таможня второй месяц подряд выполняет план по сборам в госбюджет

После того, как в апреле Таможенная служба не выполнила план по сборам в госбюджет, в июле ведомство выполняет план уже второй месяц подряд.

Об этом говорится в сообщении Таможенной службы, передают Українськi Новини.

Отмечается, что в июле Гостаможслужба в полном объеме обеспечила выполнение индикатива Министерства финансов, и перечислила в госбюджет 31,3 млрд гривен, что на 4,6 млрд гривен (на 17%) больше, чем в июне текущего года.

При этом показатель индикатива в июле по сравнению с июнем, был больше на 5,3 млрд гривен и составил 31,1 млрд гривен.

Размер среднедневных поступлений в июле составил 1,36 млрд гривен, что на 1,8% больше, чем в предыдущем месяце.

"Благодаря принятым организационным мерам, принятым управленческим решениям, усилению работы Таможни по контролю таможенной стоимости, классификации товаров Гостаможслужба обеспечила выполнение индикативных показателей в июне и июле текущего года ", - отметил и.о. председателя Гостаможслужбы Игорь Муратов.

Как сообщали Українські Новини, по оперативным данным Государственной казначейской службы, в июне 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 112,9 млрд гривен, роспись выполнена на 105,4%.

В мае были уволены руководители Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможен.

Государственная Таможенная служба открыла статистику ввоза и вывоза из Украины конкретного товара.