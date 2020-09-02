В правительственном квартале Киева усилили меры безопасности из-за массовых акций

В то время, как на Банковой задержали мужчину с гранатой, полиция усилила охрану правопорядка в правительственном квартале в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.



Чтобы не допустить нарушений общественного порядка во время проведения запланированных акций в центре Киева, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство.



В среду в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады.



Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство.

Организаторы мероприятий анонсировали также привлечение автотранспорта к проведению акции.



В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы.



Вместе с этим полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.



Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада 2 сентября рассмотрит законопроект № 3975 о реорганизации районных государственных администраций в связи с созданием 136 укрупненных районов 17 июля.



Ранее под посольством Беларуси в Киеве "праздновали" день рождения Лукашенко.

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