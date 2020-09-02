В Станице Луганской снаряд разорвался от пожара в поле: ранен спасатель

В Луганской области загорелся травяной настил, в результате чего сдетонировал неустановленный взрывоопасный предмет. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС. Взрыв произошел в Станице Луганской, в результате чего пострадал старший прапорщик гражданской защиты. "1 сентября во время тушения пожара травяного настила вблизи пгт Станица Луганская произошла детонация неустановленного взрывоопасного предмета, в результате чего получил ранение старший прапорщик гражданской защиты командир отделения 24-й государственной пожарно-спасательной части", - говорится в сообщении. Спасателя госпитализировали, угрозы его жизни нет. Как сообщали Українські Новини, глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин призвал прекратить сжигание сухостоя и мусора, поскольку это приводит к возникновению пожаров. 13 апреля Верховная Рада увеличила штраф с 8,5 тыс. до 153 тыс. гривен за уничтожение или повреждение растительности огнем или другим общеопасным способом. Также ранее на Оболони мужчина поджег поле сухой травы и устроил крупный пожар.