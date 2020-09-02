В Станице Луганской снаряд разорвался от пожара в поле: ранен спасатель

В Луганской области загорелся травяной настил, в результате чего сдетонировал неустановленный взрывоопасный предмет. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Взрыв произошел в Станице Луганской, в результате чего пострадал старший прапорщик гражданской защиты.

"1 сентября во время тушения пожара травяного настила вблизи пгт Станица Луганская произошла детонация неустановленного взрывоопасного предмета, в результате чего получил ранение старший прапорщик гражданской защиты командир отделения 24-й государственной пожарно-спасательной части", - говорится в сообщении.

Спасателя госпитализировали, угрозы его жизни нет.

Как сообщали Українські Новини, глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин призвал прекратить сжигание сухостоя и мусора, поскольку это приводит к возникновению пожаров.

13 апреля Верховная Рада увеличила штраф с 8,5 тыс. до 153 тыс. гривен за уничтожение или повреждение растительности огнем или другим общеопасным способом.

Также ранее на Оболони мужчина поджег поле сухой травы и устроил крупный пожар.

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