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  • На Оболони мужчина поджег поле сухой травы и устроил крупный пожар
17 июля 2020, пятница, 19:39 67
Политика 2020-07-17T19:41:07+03:00
Українські Новини
На Оболони мужчина поджег поле сухой травы и устроил крупный пожар

На Оболони мужчина поджег поле сухой травы и устроил крупный пожар

Ольга Фандорина
ГосЧС, Сухостой, поджог травы, Штрафы за поджог сухостоя
Поджог травы. Фото: ГосЧС
Поджог травы. Фото: ГосЧС

В пятницу, 17 июля, в Оболонском районе столицы спасатели ликвидировали возгорание на открытой территории. На месте происшествия также задержали поджигателя. Об этом сообщает ГосЧС Киева.

Сообщение о пожаре пришло в 12:44 на 101. На улице Озерной, 5, в Оболонском районе столицы, человек поджигал на открытой территории травяной настил и мусор. 

На место происшествия направились отделения спасателей 25 — Государственной пожарно-спасательной части. Прибыв, пожарные, не теряя времени, сразу же приступили к тушению пожара.

Уже в 13:18 возгорание на площади 600 квадратов бойцам удалось локализовать, а в 14:09 — ликвидировать.

На месте происшествия правоохранители задержали поджигателя, ими же будут составлены соответствующие административные протоколы.

Как сообщали Українські Новини, глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин призвал прекратить сжигание сухостоя и мусора, поскольку это приводит к возникновению пожаров.

13 апреля Верховная Рада увеличила штраф с 8,5 тыс. до 153 тыс. гривен за уничтожение или повреждение растительности огнем или другим общеопасным способом.

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