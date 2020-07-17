На Оболони мужчина поджег поле сухой травы и устроил крупный пожар

В пятницу, 17 июля, в Оболонском районе столицы спасатели ликвидировали возгорание на открытой территории. На месте происшествия также задержали поджигателя. Об этом сообщает ГосЧС Киева. Сообщение о пожаре пришло в 12:44 на 101. На улице Озерной, 5, в Оболонском районе столицы, человек поджигал на открытой территории травяной настил и мусор. На место происшествия направились отделения спасателей 25 — Государственной пожарно-спасательной части. Прибыв, пожарные, не теряя времени, сразу же приступили к тушению пожара. Уже в 13:18 возгорание на площади 600 квадратов бойцам удалось локализовать, а в 14:09 — ликвидировать. На месте происшествия правоохранители задержали поджигателя, ими же будут составлены соответствующие административные протоколы. Как сообщали Українські Новини, глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин призвал прекратить сжигание сухостоя и мусора, поскольку это приводит к возникновению пожаров. 13 апреля Верховная Рада увеличила штраф с 8,5 тыс. до 153 тыс. гривен за уничтожение или повреждение растительности огнем или другим общеопасным способом.