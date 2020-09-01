Верховная Рада 9-го созыва начинает сегодня работу

В то время как украинские школьники возвращаются после летних каникул на занятия в новом учебном году, так и парламентарии собрались в здании Верховной Рады для проведения первого заседания четвертой сессии. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на сайт ВРУ.

Изначально начало сессии Верховной Рады было запланировано на 10:00, однако накануне его перенесли на 12:00 из-за начала учебы у детей в школах и детских садах.

Согласно плану заседания, которое опубликовано на сайте Верховной Рады, в 12:00 пройдет регистрация парламентариев, официальное открытие четвертой сессии, а после — объявления, заявления, сообщения и предложения от депутатских фракций и групп.

Отмечается, что в пятницу, 4 сентября, депутаты планируют провести час правительства, на который хотят пригласить главу Минздрава Максима Степанова.

В ходе согласительного совета Верховной Рады, который произошел сегодня, председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что поддерживает идею заслушать министра.

Как сообщали Українські Новини, Разумков также заявил, что перед началом четвертой сессии среди депутатов и сотрудников Верховной Рады коронавирусной инфекцией COVID-19 болеют 30 человек.

Кроме того, сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко назвал ключевые приоритеты для работы Верховной Рады.

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