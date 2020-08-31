подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
31 августа 2020, понедельник, 16:57 1716
Верховная Рада и партии 2020-08-31T17:45:02+03:00
Українські Новини
Новая сессия Рады должна начать работу с законов о мире, предусмотренных Минскими соглашениями, – Бойко

Новая сессия Рады должна начать работу с законов о мире, предусмотренных Минскими соглашениями, – Бойко

Татьяна Зотова
Минские соглашения, Верховная Рада Украины, Юрий Бойко, ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко, комментируя предстоящую сессию Верховной Рады Украины, заявил, что мир, социальная защита людей и развитие отечественной экономики должны стать ключевыми приоритетами в работе парламента.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

По его словам, в первую очередь, парламент должен сконцентрироваться на законопроектах, направленных на поддержку людей.

"Это увеличение социальной поддержки людей с инвалидностью, ветеранов, афганцев, чернобыльцев, одиноких матерей – всех, кто нуждается в помощи государства в это сложное время", - сказал Юрий Бойко.

Мы также обязаны защитить граждан от негативных последствий повышения цен и коммунальных тарифов, принять решения, которые обеспечат развитие нашей экономики.

"Должна быть государственная поддержка отечественных товаропроизводителей, предпринимателей, должны идти инвестиции в регионы. Необходимо принять постановление об обеспечении водой Донецкой области, чтобы выделить финансирование на строительство водовода для населенных пунктов Донбасса. Это те вопросы, которые парламент игнорировал все это время", - подчеркнул Бойко.

Как считает сопредседатель фракции ОПЗЖ, все это невозможно реализовать без восстановления мира на Донбассе, поэтому парламент должен активно включиться в этот процесс.

"Верховная Рада должна перейти к рассмотрению законов, предусмотренных Минскими соглашениями, принять закон об амнистии для тех, кто не убивал, а также отменить закон о так называемой реинтеграции Донбасса, который поставил крест на самой реинтеграции", - резюмировал Юрий Бойко.

Больше новостей о: Минские соглашения Верховная Рада Украины Юрий Бойко ОПЗЖ

Луганчане приехали в Киев требовать выборов...
За год власть предала людей, которые голосовали за...
Мы не должны допустить возвращения "лихих 90-х". З...
Ермак назвал заявление Фокина об общей амнистии и ...
"Слуга народа" огласила всех кандидатов в мэры городов Украины: в списках комики, врачи и банкиры
Зеленский выдвинул комика Филимонова в мэры Одессы
Новости
У Кличко сообщили о сохранении в столице 15 тысяч рабочих мест 18:14
Венгрия усилила ограничения для въезда иностранцев с сентября 18:00
Межбанк закрылся снижением курса гривны в начале недели 17:53
Минюст подтвердил экспертизы в деле Шеремета, дело передано в суд, – политолог 17:22
Доллар продолжит свой рост. Официальный курс от НБУ 1 сентября 17:22
больше новостей
Мобильный банкинг. Фото: ukr.segodnya.ua
Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов: как не стать жертвой обмана 20:30
Акция протеста под посольством Беларуси в Киеве. Скриншот видео
Жгли фотографию и флаг. Под посольством Беларуси в Киеве "праздновали" день рождения Лукашенко 19:51
Пересчет зарплат в Украине. Кому ожидать наибольшего повышения 05:30
На жителей, вышедших на акцию против ромов в их поселке, завели уголовное дело 10:19
В последний день лета гривна подешевела. Курс НБУ на 31 августа 05:00
больше новостей
Мобильный банкинг. Фото: ukr.segodnya.ua
Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов: как не стать жертвой обмана 20:30
Киевляне собирают подписи под петицией о переименовании проспекта Бандеры в проспект Патона 20:54
"Слуга народа" огласила всех кандидатов в мэры городов Украины: в списках комики, врачи и банкиры 16:58
На жителей, вышедших на акцию против ромов в их поселке, завели уголовное дело 10:19
Кравчук и Фокин готовы ехать на переговоры на неподконтрольную часть Донбасса 09:50
больше новостей
НАБУ подало жалобы в САП и Офис генпрокурора из-за закрытия дела "Роттердам+"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok