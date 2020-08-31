Новая сессия Рады должна начать работу с законов о мире, предусмотренных Минскими соглашениями, – Бойко

Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко, комментируя предстоящую сессию Верховной Рады Украины, заявил, что мир, социальная защита людей и развитие отечественной экономики должны стать ключевыми приоритетами в работе парламента.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

По его словам, в первую очередь, парламент должен сконцентрироваться на законопроектах, направленных на поддержку людей.

"Это увеличение социальной поддержки людей с инвалидностью, ветеранов, афганцев, чернобыльцев, одиноких матерей – всех, кто нуждается в помощи государства в это сложное время", - сказал Юрий Бойко.

Мы также обязаны защитить граждан от негативных последствий повышения цен и коммунальных тарифов, принять решения, которые обеспечат развитие нашей экономики.

"Должна быть государственная поддержка отечественных товаропроизводителей, предпринимателей, должны идти инвестиции в регионы. Необходимо принять постановление об обеспечении водой Донецкой области, чтобы выделить финансирование на строительство водовода для населенных пунктов Донбасса. Это те вопросы, которые парламент игнорировал все это время", - подчеркнул Бойко.

Как считает сопредседатель фракции ОПЗЖ, все это невозможно реализовать без восстановления мира на Донбассе, поэтому парламент должен активно включиться в этот процесс.

"Верховная Рада должна перейти к рассмотрению законов, предусмотренных Минскими соглашениями, принять закон об амнистии для тех, кто не убивал, а также отменить закон о так называемой реинтеграции Донбасса, который поставил крест на самой реинтеграции", - резюмировал Юрий Бойко.

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