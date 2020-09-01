Назад в школу. Какие инструменты Google сделают учебу проще и интереснее

Новый учебный год начался для большинства украинских школьников в обычном формате. Однако, как только в классе появится ребенок, зараженный COVID-19, весь класс тот же отправят на домашнее обучение с уже привычными интернетом и онлайн-уроками. Смешанный подход с уроками через интернет и привычными занятиями в школе пока остается самой вероятной формой школьной жизни на ближайшее время. Поэтому Google предлагает ряд продуктов, услуг и ресурсов, чтобы помочь сделать обучение эффективным, простым и доступным в новом учебном году.

Об этом говорится на официальном сайте Google.

Поиск

Кроме обычного поиска ответов на различные вопросы, с помощью поиска Google можно сделать больше. Например, превратить свою гостиную в зоопарк прошлого и настоящего, изучая животный мир с помощью дополненной реальности. Там можно искать динозавра, аллигатора, бурого медведя, оленя, ежа, волка и многое другое с помощью мобильного устройства или просто нажать "Посмотреть в 3D", чтобы вернуть или увеличить масштаб и просматривать животных вблизи. Эти изображения в натуральную величину позволяют видеть, насколько они большие или маленькие, и которые они по сравнению, с диваном или домашним питомцем.

G Suite for Education

Это бесплатный набор инструментов, который позволяет учится везде, где есть интернет. Учителя используют его для создания уроков, распределения задач, оценки, направления отзывов и для того, чтобы держать и видеть все в одном месте. С помощью сервиса Classroom родители могут получать по электронной почте обзор о деятельности своего ребенка во время урока, будущие задачи и другие ресурсы. Так, Google Документы позволят работать над групповыми проектами с любого места в режиме реального времени. Точно так же можно работать над презентациями и таблицами. "Учите, где бы вы ни были" - сайт на украинском языке, главный центр информации, подсказок, тренингов и инструментов с ресурса Google for Education, который поможет учителям и ученикам в дистанционном обучении.

Google Карты

С началом учебного года, многие сталкивается с задачей, как найти место учебы в новом городе или новый кружок или курсы в своем городе. Карты Google помогают быстро ориентироваться в любом месте искать места, получать альтернативные маршруты, информацию в режиме реального времени о пробках и задержки транспорта, чтобы вы точно знали, когда будете в пункте назначения.

А благодаря режиму Street View (Просмотр улиц можно совершить виртуальное путешествие по многим городам и интересным местам мира.

Google Arts & Culture

Сервис поможет окунуться в мир культуры и искусства, изучая его с помощью современных технологий, таких как Digital Storytelling (Цифровой рассказ), Дополненная реальность, Виртуальная реальность и Машинное обучение. Здесь собраны сокровища, истории и знания более 2000 культурных учреждений из 80 стран.

коллекция Family Fun with Arts & Culture - поможет всей семье по-новому узнать об искусстве, животных, науку, космос, книги и музыку. Здесь можно узнать, что находится внутри черной дыры, прогуляться с гигантом Юрского периода в виртуальной реальности или даже попрактиковаться магию Гарри Поттера.

- поможет всей семье по-новому узнать об искусстве, животных, науку, космос, книги и музыку. Здесь можно узнать, что находится внутри черной дыры, прогуляться с гигантом Юрского периода в виртуальной реальности или даже попрактиковаться магию Гарри Поттера. коллекция "Play with Arts & Culture", которая предлагает игры, пазлы и викторины, созданные из культурных сокровищ от сотен учреждений-партнеров. Больше информации на блоге Google Украина.

которая предлагает игры, пазлы и викторины, созданные из культурных сокровищ от сотен учреждений-партнеров. Больше информации на блоге Google Украина. Fabricius - новый инструмент для поклонников древнеегипетской культуры, благодаря которому каждый может интерактивно открыть для себя этот увлекательный язык несколькими способами: можно узнать о языке Древнего Египта с помощью короткого учебного вступления в шесть простых шага. Также Fabricius приглашает поиграть и перевести собственные слова и сообщения иероглифами и поделиться ими с друзьями и семьей.

Переводчик Google

ОН позволяет исследовать незнакомые земли, общаться на разных языках (более 100 языков) и создавать связи, которые иначе были бы невозможны. Одна из самых интересных функций в мобильном приложении Переводчик Google — это мгновенный перевод с помощью камеры, который позволяет увидеть мир родном языке, просто направляя камеру на текст на иностранном языке.

С помощью инструмента можно быстро сделать перевод всей веб-страницы на незнакомом языке прямо в браузере, что поможет понять текст и использовать его при подготовке рефератов и сочинений.

Как сообщали Українскі Новини, с 1 сентября в Украине обучение начинают более 4,2 млн учеников, в том числе 428 тыс. первоклассников.

Кроме того Українські Новини показали, как в условиях карантина школьники одной из столичных школ пошли в 1 класс.

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