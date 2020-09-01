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01 сентября 2020, вторник, 21:52 80
Общество 2020-09-01T22:15:01+03:00
Українські Новини
В Бердянске ученик одной из школ заболел коронавирусом. Весь класс отправляют на карантин

В Бердянске ученик одной из школ заболел коронавирусом. Весь класс отправляют на карантин

Александр Савич
Школа, Школьники, Бердянск, Коронавирус, Карантин в школах, коронавирус в Украине
Класс на карантине. Фото: Pixabay
Класс на карантине. Фото: Pixabay

В одной из Бердянских школ ученик заболел коронавирусом, потому, согласно рекомендации Минздрава, весь класс, в котором он учится, отправили на 14-дневный карантин. Об этом сообщает Бердянский городской совет.

Сейчас в школе проводятся противоэпидемические меры, устанавливается круг ближайший контактов ученика.

"По рекомендации Запорожского областного лабораторного центра МОЗ Украины в классе, где обнаружено больного ребенка, приостанавливается учебный процесс до 17 сентября 2020 года. Обучение будет проводиться в онлайн-режиме", – говорится в заявлении Бердянского городского совета.

Также бердянские власти призвали родителей внимательно следить за самочувствием своих детей.

"Обращаемся ко всем родителям с просьбой ответственно относиться к здоровью своих детей. Если у вас или у вашего ребенка наблюдается повышение температуры, кашель или затрудненное дыхание, вам следует немедленно обратиться к врачу и следовать его рекомендациям", – говорят в совете.

Как сообщали Українські новини, сегодня, 1 сентября, в Украине начался новый учебный год.

Также в Министерстве здравоохранения решили напомнить родителям о безопасном пребывании детей в школе.

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