На трассе Киев-Одесса загорелся пассажирский автобус

На трассе Киев-Одесса, где недавно произошло смертельное ДТП, загорелся пассажирский автобус, в котором находились 20 человек.

Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произолел в Ставищенском районе Киевской области.

"1 сентября в 15:25 в оперативно-диспетчерскую службу Ставищенского района поступило сообщение о возгорании автобуса "СЕТРА" на трассе Киев - Одесса вблизи села Снежки", - говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что на место происшествия выехали спасатели 8-ДПРП пгт Ставище (7 человек личного состава и 2 единицы техники). Однако пассажиры самостоятельно смогли покинуть горящее транспортное средство. Пострадавших и погибших нет.

Очевидцы опубликовали видео с места пожара.

Как сообщали Українські Новини, верховная Рада намерена установить административную ответственность за выжигание защитных лесных полос и торфяников.

В ночь на 25 августа в Харькове в девятиэтажном жилом доме на ул. Маршала Батицкого, 22 случился пожар в одной из квартир, в результате которого погиб один мужчина, а еще 13 человек эвакуировали.

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