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01 сентября 2020, вторник, 21:47 443
Происшествия 2020-09-01T22:00:01+03:00
Українські Новини
На трассе Киев-Одесса загорелся пассажирский автобус

На трассе Киев-Одесса загорелся пассажирский автобус

Кира Молчанова
Автобус, Пожар, Киевская область, Трасса Киев-Одесса

На трассе Киев-Одесса, где недавно произошло смертельное ДТП, загорелся пассажирский автобус, в котором находились 20 человек.

Об этом сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произолел в Ставищенском районе Киевской области.

"1 сентября в 15:25 в оперативно-диспетчерскую службу Ставищенского района поступило сообщение о возгорании автобуса "СЕТРА" на трассе Киев - Одесса вблизи села Снежки", - говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что на место происшествия выехали спасатели 8-ДПРП пгт Ставище (7 человек личного состава и 2 единицы техники). Однако пассажиры самостоятельно смогли покинуть горящее транспортное средство. Пострадавших и погибших нет.

Очевидцы опубликовали видео с места пожара.

Как сообщали Українські Новини, верховная Рада намерена установить административную ответственность за выжигание защитных лесных полос и торфяников.

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