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25 августа 2020, вторник, 11:30 1361
Происшествия 2020-08-25T11:45:01+03:00
Українські Новини
Ночью в Харькове горела высотка. 13 человек эвакуировали, один мужчина погиб

Ночью в Харькове горела высотка. 13 человек эвакуировали, один мужчина погиб

Кира Молчанова
Пожар, Харьков, Эвакуация, пожар в квартире
Место пожара. Фото: пресс-служба ГосЧС
Место пожара. Фото: пресс-служба ГосЧС

Пока в Черкасской области горел автобусный парк, в Харькове в девятиэтажном жилом доме на ул. Маршала Батицкого, 22 случился пожар в одной из квартир, в результате которого погиб один мужчина, а еще 13 человек эвакуировали.

Об этом сообщает пресс-служба в ГУ ГосЧС Украины в Харьковской области.

Когда спасатели прибыли на место пожара, в одной из квартир на шестом этаже горели мебель и домашние вещи на площади 10 кв. м.

С верхних этажей бойцы ГосЧС эвакуировали 10 человек, еще трое жителей дома, в том числе трехлетнего ребенка, спасли. Мальчика госпитализировали.

В сообщении говорится, что пожар локализировали в 4:14, а спустя 21 минуту – потушили. В это время в квартире нашли тело погибшего мужчины 1979 года рождения.

Причины случившегося выясняются.

Место пожара. Фото: пресс-служба ГСЧСМесто пожара. Фото: пресс-служба ГСЧС

Как сообщали Українські Новини, в среду, 19 августа, в Печерском районе по ул. Большая Васильковская, 85 вспыхнул пожар в четырехэтажном жилом доме.

Ранее автомобиль Tesla Model S сгорел в Днепровском районе в Киеве, а некоторые СМИ узнали в правоохранительных огранах, что владелец авто – экс глава Офиса Президента Андрей Богдан.

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