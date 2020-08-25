Ночью в Харькове горела высотка. 13 человек эвакуировали, один мужчина погиб

Пока в Черкасской области горел автобусный парк, в Харькове в девятиэтажном жилом доме на ул. Маршала Батицкого, 22 случился пожар в одной из квартир, в результате которого погиб один мужчина, а еще 13 человек эвакуировали.

Об этом сообщает пресс-служба в ГУ ГосЧС Украины в Харьковской области.

Когда спасатели прибыли на место пожара, в одной из квартир на шестом этаже горели мебель и домашние вещи на площади 10 кв. м.

С верхних этажей бойцы ГосЧС эвакуировали 10 человек, еще трое жителей дома, в том числе трехлетнего ребенка, спасли. Мальчика госпитализировали.

В сообщении говорится, что пожар локализировали в 4:14, а спустя 21 минуту – потушили. В это время в квартире нашли тело погибшего мужчины 1979 года рождения.

Причины случившегося выясняются.

Место пожара. Фото: пресс-служба ГСЧС

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