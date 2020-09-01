До 360 необлагаемых минимумов. В Украине будут наказывать за выжигание торфяников

Верховная Рада намерена установить административную ответственность за выжигание защитных лесных полос и торфяников, как ранее хотели ввести уголовную за поджег травы.

За принятие законопроекта № 3526 за основу проголосовали 328 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно ему, за выжигание полезащитных лесных полос, защитных лесных насаждений вдоль берегов рек, каналов, на полосах отвода автомобильных дорог, железных дорог и других защитных лесных насаждений предусматривается наложение штрафа на граждан от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 900 до 1 260 необлагаемых минимумов.

Штраф в размере 180-360 необлагаемых минимумов доходов граждан (должностных лиц - 900-1 260) предлагается взыскать за уничтожение или повреждение растительности, выжигание сухой растительности или ее остатков на землях водного фонда.

В случае выжигания торфяников, в том числе осушенных, также предусматривается штраф в размере 180-360 необлагаемых минимумов.

Также данный законопроект предусматривает поднятие ряда штрафов за уничтожение лесоосушительных каналов, нарушение требований пожарной безопасности в лесах.

Как сообщали Українськi Новини, в июле Кабинет Министров предоставил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) право внепланово проверить пожарную безопасность подконтрольных Государственному агентству лесных ресурсов хозяйств.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов намерено разработать проект Государственной стратегии управления лесами до 2035 года.

Ранее в Луганской области из-за масштабных лесных пожаров было уничтожено около 80 дачных и 30 жилых домов.

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